Handan İnci Elçi öldü mü, yaşıyor mu? MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin akıbeti merak ediliyor

Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Handan İnci Elçi'nin hayatta olup olmadığı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Aralık 2017'de kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanı olan Elçi'nin akıbeti Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamayla beraber belli oldu.

HANDAN İNCİ ELÇİ ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Handan İnci Elçi ölmüştür. 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hayatını kaybeden Handan İnci Elçi'nin ölüm haberini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi X hesabı üzerinden şu ifadelerle duyurdu;

"Üniversitemizin rektörü Profesör Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz"

HANDAN İNCİ ELÇİ NEDEN ÖLDÜ?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi hayatını kaybetti. Ancak ölüm sebebi konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Şu anda Handan İnci Elçi'nin neden öldüğü bilinmemektedir.

HANDAN İNCİ ELÇİ'NİN CENAZESİ NE ZAMAN?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Elçi'nin hayatını kaybettiği belli oldu. Elçi'nin cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra duyurulacağı bilgisi paylaşıldı.

HANDAN İNCİ ELÇi KİMDİR?

1986'da İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1933 yılından sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders verdi.

Türk romanı ve ve romancıları üzerinde çalıştı. Ahmet Midhat Efendi, Beşir Fuat, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay ve Tomris Uyar üzerinde yoğunlaştı.

Beşir Fuat ve Ahmet Mithat'ın eserlerini derledi ve yayımladı. 2015'te Ayfer Tunç'la söyleyişi kitabı yayımladı. 2017'de Tanpınar Merkezi için çalışmaya başladı. Aynı zamanda MSGSÜ Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi açıldı. 2018'de Kültür Çalıştıyı'na katıldı ve MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atandı. 18 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanı Kararıyla üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.