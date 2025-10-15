Geçen haftaki kar kalıcı değilmiş! İşte İstanbul dahil önümüzdeki günlerin hava tahmini
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, geçtiğimiz hafta görülen kar yağışının geçici olduğunu belirterek, "Bu hafta sonu bahar havası yaşanacak. Ancak cumartesi İstanbul’da kuvvetli sağanak görülebilir" dedi. Kış mevsiminin yurt genelinde nasıl geçeceğine dair tahminlerini de paylaşan Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabını verdi. İşte detaylar...
"KAR YAĞIŞI GEÇİCİYDİ"
Öncelikle bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumuna dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi görünüyor. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam edecek" dedi.
Sıcaklıkların bu hafta ortalamalarda geçeceğini söyleyen Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR
Orhan Şen, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:
"Yağış bugün Marmara'da var, yarın da var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da görülebilir. Pazar, pazartesi soğuma var ancak geçici bir soğuma olacak. 2 günlük soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde."
SOĞUK HAVA AŞAĞI DOĞRU SARKACAK
Sonbahar aylarını biraz sıcak geçirdiğimizi belirten Orhan Şen, "Sibirya üzerindeki yüksek basıncın olduğu bölgedeki hareketlilik, kutuplardaki vorteksin biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık ise aşağıya doğru soğuk havanın sarkacağı yönünde tahminler var. Henüz netleşmedi ama bu ayın değerlerine bakarak bunu netleştireceğiz" dedi.
"NORMAL BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ"
Kış mevsiminin nasıl geçeceğine dair tahminlerini paylaşan Şen, "Bu kış normal bir kış olarak geçecek gibi görünüyor. Karıyla, soğuğuyla normal geçecek. Kış biraz bahara doğru da sarkacakmış gibi görünüyor kuzey enlemlerde. Kuzey derken 40 derece enlemlerdeki ülkelerde. Biz de o enlemlerdeki ülkelerdeniz. Bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına inanmayalım. Normal bir kış geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak konusu. Bu konuya da değinen Şen, şu değerlendirmede bulundu:
"İstanbul'da kar yağacak. Kaç gün? 2-3 gün... Onu kesinleştireceğiz. Yılbaşından sonra soğukların biraz daha normale geldiğini, yani kış soğuklarına doğru geldiğini göreceğiz. Hatta Mart ayına da sarkacakmış gibi görünüyor."