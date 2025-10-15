Geçen haftaki kar kalıcı değilmiş! İşte İstanbul dahil önümüzdeki günlerin hava tahmini

Türkiye sonbaharı mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçirirken, geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde görülen kar yağışı kısa sürdü. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının geçici olduğunu belirterek hafta sonu bahar havasının etkili olacağını, İstanbul’da ise cumartesi kuvvetli sağanak beklediklerini söyledi. Şen, önümüzdeki günlerin hava durumu ile kış mevsiminin genel değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KAR YAĞIŞI GEÇİCİYDİ"

Öncelikle bugün ve önümüzdeki günlerin hava durumuna dair değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye eylül ayını sıcak geçirdi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar ortalamanın 2-3 derece üzerinde geçti. Ekim ayı da bu şekilde gidiyor gibi görünüyor. Ortalamanın üzerinde sıcaklıklar devam edecek" dedi.

Sıcaklıkların bu hafta ortalamalarda geçeceğini söyleyen Şen, "Geçtiğimiz hafta yüksek yerlerde kar yağdı ancak bu geçici bir kar yağışıydı. Bu hafta sonu, cuma-cumartesi çok güzel bir hava, bahar havası var. Vaktiniz varsa değerlendirin. İstanbul'da 22, Ankara'da 20, Malatya'da 25 dereceye varacak sıcaklıklar var" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Orhan Şen, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Yağış bugün Marmara'da var, yarın da var. İki gün ara verecek. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış İstanbul'da görülebilir. Pazar, pazartesi soğuma var ancak geçici bir soğuma olacak. 2 günlük soğuma esnasında yağışlar biraz kuvvetli olabilir kuzey bölgelerde."

SOĞUK HAVA AŞAĞI DOĞRU SARKACAK

Sonbahar aylarını biraz sıcak geçirdiğimizi belirten Orhan Şen, "Sibirya üzerindeki yüksek basıncın olduğu bölgedeki hareketlilik, kutuplardaki vorteksin biraz zayıflayacağını gösteriyor. Bu zayıflık ise aşağıya doğru soğuk havanın sarkacağı yönünde tahminler var. Henüz netleşmedi ama bu ayın değerlerine bakarak bunu netleştireceğiz" dedi.

"NORMAL BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ"

Kış mevsiminin nasıl geçeceğine dair tahminlerini paylaşan Şen, "Bu kış normal bir kış olarak geçecek gibi görünüyor. Karıyla, soğuğuyla normal geçecek. Kış biraz bahara doğru da sarkacakmış gibi görünüyor kuzey enlemlerde. Kuzey derken 40 derece enlemlerdeki ülkelerde. Biz de o enlemlerdeki ülkelerdeniz. Bu kış sıcak geçecek veya çok soğuk geçecek donacağız laflarına inanmayalım. Normal bir kış geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı megakent İstanbul'da ne zaman kar yağacağı merak konusu. Bu konuya da değinen Şen, şu değerlendirmede bulundu: