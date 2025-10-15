Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da gazeteci Mehmet Nafiz Koca&#039;yı pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'ya, pompalı tüfekli saldıran şüpheli şahıs gözaltına alındı. Haberi duyuran Elazığ Valisi Numan Katipoğlu, "Saldırıyı gerçekleştiren fail, emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Mehmet Nafiz Koca'yı silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koca'ya silahlı saldırı olayına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Elazığ'da gazeteci Mehmet Nafiz Koca'yı pompalı tüfekle vuran saldırgan yakalandı - 1. Resim

SALDIRININ FAİLİ YAKALANDI

Hatipoğlu, "Saldırıyı gerçekleştiren fail, emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, Rızaiye Mahallesi'nde imtiyaz sahibi olduğu yerel gazetenin çardak bölümünde oturan Koca'ya, bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş edilmiş, saldırıda bacağından yaralanan Koca, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Koca'ya saldırı anı sahibi olduğu yerel gazetenin faaliyet yürüttüğü iş yeri kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

12. kattan düşen yayıncı Jrokez’in babasından sert çıkış… Gelinini suçladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osman Bektaş'tan iki kent için kritik uyarı! "Uşak Bloğu enerjisini kuzeye taşıyor" - GündemOsman Bektaş'tan iki kent için kritik uyarıAsırlık İbranice kitaplar ele geçirildi! Ankara'da tarihi eser operasyonunda dikkat çeken yazmalar - GündemAsırlık İbranice kitaplar ortaya çıktıMuhittin Böcek davasında yeni halka! 'Rüşvet parasıyla daire alındı' iddiası - Gündem'Rüşvet parasıyla daire alındı' iddiasıMeteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı - Gündemİstanbul dahil birçok kente kritik uyarıSiber suçlara yönelik operasyon! 61 şüpheli yakalandı - GündemSiber suçlara yönelik operasyon! 61 şüpheli yakalandıMilli Takım coştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gol sevinci gündem oldu - GündemErdoğan'ın gol sevinci gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...