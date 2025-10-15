Can Borcu neden final yapıyor, devam edecek mi? 29. bölüm tarihi merak ediliyor

Cumartesi akşamları ekrana gelen Can Borcu dizisi Çarşamba akşamlarına taşınmıştı. Yayın hayatına devam eden dizi bu akşam 28. bölümüyle ekrana geliyor. Final bölümünde dizide neler olacağı merak edilirken final nedeni ve 29. bölüm yayınlanacak mı araştırılıyor.

CAN BORCU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Can Borcu dizisinin final yapmasının nedenleri arasında reytinglerindeki düşüş öne çıkıyor. Yapımın aldığı izlenme oranları kanal beklentilerini karşılamadı. Bu durumun ardından dizinin yapımcısı NTC Medya’nın final kararı aldığı öğrenildi.

Yayınlandığı günden bu yana dramatik hikayesiyle dikkat çeken dizi, yeni sezonda izleyici ilgisini sürdürmekte zorlandı. Son bölümlerde senaryoda yapılan değişikliklerin ve yeni karakterlerin beklenen etkiyi oluşturmaması yapım ekibinin diziyi planlanandan erken bitirme kararı almasına yol açtı.

CAN BORCU 29. BÖLÜM YAYINLANACAK MI, NE ZAMAN?

Yapım ekibine yakın kaynaklara göre Can Borcu dizisi 28. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Bu nedenle 29. bölümü ekrana gelmeyecek.

CAN BORCU DİZİSİ OYUNCULARI

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Şevval Öztay, Yağmur Dinç ve Naz Öngen yer alıyor.

CAN BORCU DİZİSİ KONUSU NE?

Can Borcu dizisi, Handan’ın evliliği ve kocasının geçmişinden gelen sırlarla sarsılırken, öte yandan avukat olan Mehmet'in hem kızı Doğa’ya hem de kalbindeki yaralarla yüzleşme çabasını anlatıyor. Dizi, trafik kazasıyla kesişen bu iki ailenin hayatlarına odaklanıyor.