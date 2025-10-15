Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira açık verdi
Güncelleme:
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 21 milyar lira, giderleri 1 trilyon 331 milyar lira oldu. Böylece bütçe eylülde 309,6 milyar lira, ocak-eylül döneminde 1,2 trilyon lira açık verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,8 artarak 1 trilyon 21 milyar 358 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 42,8 artışla 1 trilyon 331 milyar 1 milyon lira olarak gerçekleşti.
9 AYLIK BÜTÇE GELİR VE GİDERLERİ
Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 yükselerek 9 trilyon 4 milyar 924 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 42,8 artarak 10 trilyon 222 milyar 202 milyon lira oldu.
BÜTÇEDE BÜYÜK AÇIK
Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 309 milyar 643 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 217 milyar 278 milyon lira açık verdi.
