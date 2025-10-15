Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ALES/3 başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM ALES/3 sınav ve başvuru tarihi merak ediliyor

ALES sınavı, ÖSYM tarafından her yıl üç dönem halinde uygulanmaktadır. 2025 yılının ikinci oturumu olan ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Ardından adaylar gözlerini 2025 ALES/3 sınav tarihi ve son başvuru tarihine çevirdi.

ALES sınavı, akademik kariyer planlayan ve lisansüstü programlara başvurmak isteyen adaylar için oldukça önemlidir.

Üçüncü ve son ALES oturumu için geri sayım başladı. ALES’e girmek isteyen adaylar, ALES/3 sınav tarihi, son başvuru tarihi gibi konular araştırılıyor.

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

Pazar günü saat 10:15’te uygulanacak. Sınav, Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları zorunludur

ALES BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES/3 başvurularr, 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da  ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre, ALES geç başvurular 21.10.2025 günü saat 23:59'a kadar alınacak.

