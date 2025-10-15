Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yer yeri sardı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yenimahalle İlçesinde yer alan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı.

Ankara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

HASAR AĞIR OLDU

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan iş yerinde hasar oluştu. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

