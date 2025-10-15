Ankara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar var
Ankara'nın Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yer yeri sardı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı.
Yenimahalle İlçesinde yer alan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
HASAR AĞIR OLDU
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan iş yerinde hasar oluştu. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.
