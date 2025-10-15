Ankara OSTİM'de yangın paniği! Büyük hasar var

Yenimahalle İlçesinde yer alan Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) 3 katlı bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sabah saatlerinde yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

HASAR AĞIR OLDU

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yanan iş yerinde hasar oluştu. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.