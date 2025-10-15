Cezaevinden çıktı, 3 gün üst üste apartmanı ateşe verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesinde yaşayan F.K. denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkan F.K. babası tarafından evden kovuldu.

3 GÜN ÜST ÜSTE APARTMANI YAKTI

Evden kovulunca apartmanın bodrum katına yerleşen F.K. 3 gün üst üste apartmanı ateşe verdi. En son yaşanan yangında alevler apartmanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede söndürüldü.

50 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

Yaklaşık 50 bin liralık hasar oluşurken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Öte yandan, şahısın bodrum katında beslediği Pitbull cinsi köpeğin de kötü bir ortamda yaşadığı, hayvanın sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Şahsın sürekli polis ekiplerince gözaltına alındığını iddia eden apartman sakinleri, can güvenliklerinden endişe ettiklerini ifade ettiler. Hem apartman sakinleri hem de çevredeki iş yerleri savcılığa suç duyurusunda bulundular.