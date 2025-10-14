Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor

Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti 5 ay içinde tamamen kurudu. Göletin son halini görenler gözlerine inanamadı. Uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ederken Kestel ve Gürsu ovaları da alarm verdi. Bölgenin önemli ürünlerinin ekildiği alanlar risk altında, bazı üreticiler ise üretimi durdurma kararı aldı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım sulamasında hayati öneme sahip olan Gölbaşı göleti, son beş ayda yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. 1938 yılından bu yana Bursa Ovası'ndaki birinci sınıf tarım arazilerine su sağlayan gölet, bugün çatlamış zeminiyle adeta bir kuraklık sembolüne dönüştü.

Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor - 1. Resim

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER TEHDİT ALTINDA

Göletin gövde hacmi 320 bin metreküp olup, yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanın sulamasında kullanılıyordu. Deveci ve Santa Maria armudu, Bursa şeftalisi ve Bursa siyah inciri gibi coğrafi işaretli ürünlerin yetiştirildiği bu verimli topraklar, su kaynağının yok olmasıyla büyük bir tehdit altında kaldı.

Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor - 2. Resim

SON HALİNİ GÖRENLER DERİNDEN SARSILDI

Beş ay önce çekilen görüntülerde suyla dolu olduğu görülen göletin bugünkü hali, bölge halkını derinden sarstı. Göletin yüzeyinde derin çatlaklar oluştu; su seviyesi neredeyse sıfıra indi.

Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor - 3. Resim

Çiftçiler, tarlalarını sulayamadıkları için ürün kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Bazı üreticiler, alternatif su kaynakları arayışına girerken, bir kısmı üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Bursa'da ürküten manzara! Gölbaşı kurudu, Kestel ve Gürsu alarm veriyor - 4. Resim

UZMANLAR UYARDI, ARTIK BİR ZORUNLULUK!

Bölgedeki çiftçiler, tarım politikalarının acilen ele alınıp altyapı yatırımlarının biran önce yapılarak yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Meteoroloji verilerine göre, bölgede son yıllarda yağış miktarında ciddi azalma yaşanıyor. Uzmanlar, bu tür kuraklıkların daha sık yaşanabileceğini ve su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesinin artık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 bin adımı unutun! Sağlık için günde kaç adım atılmalı?Kayserispor'un değişmeyen kâbusu: 2 sezondur ilk 8 haftalarda kazanamıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
“Öldüm, gömün” diyerek selasını okuttu! Mahalleli sağ salim sokakta görünce şoke oldu - YaşamKendi selasını okuttu... Mahalleli sokakta görünce şoke olduKaradeniz zekası cabrio tutkusuyla birleşti! Yerli ve milli araç 'Zigana' ilgi odağı oldu - YaşamMilyonluk teklifleri geri çevirdi: Karadeniz usulü yerli ve milli cabrioHasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar! Cevizler beyaz örtü altında kaldı - YaşamHasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar!İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak - Yaşamİstanbul'da 6 mahallede 12 saat su kesintisi!Nüfusu 10 katına çıkmıştı: O kentte 1 ayda sokakta insan kalmadı! - YaşamŞimdi sokakta insan kalmadı!İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - Yaşamİstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...