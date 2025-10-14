Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > “Öldüm, gömün” diyerek selasını okuttu! Mahalleli sağ salim sokakta görünce şoke oldu

“Öldüm, gömün” diyerek selasını okuttu! Mahalleli sağ salim sokakta görünce şoke oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Öldüm, gömün” diyerek selasını okuttu! Mahalleli sağ salim sokakta görünce şoke oldu
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan Hakan Örün, kendi selasını okutarak mahalleliyi şaşkına çevirdi. Cami ve belediye hoparlörlerinden ölüm ilanı yapılan Örün’ün bir süre sonra sokakta görülmesi, vatandaşları şoke etti. Psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Örün, “O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım” derken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlginç olay, Şarköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Örün, Şarköy Çarşı Camisi müezzinini telefonla arayarak sela okutmak istediğini söyledi. Bunun üzerine cami hoparlörlerinden, Hakan Örün’ün öldüğü yönünde sela verildi. Aynı zamanda belediye hoparlörlerinden de ölüm anonsu geçildi. Ancak bir süre sonra sokakta sağ salim dolaşan Hakan Örün’ü gören mahalleli, şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalıştı.

“ÖLMEMİŞ, ÖLSEYDİ CENAZESİNE GİDERDİK”

Mahalle sakinlerinden biri, yaşanan olayla ilgili olarak"Burada bir sela verilmiş. Vatandaş kendi selasını okutmuş. Biz öyle duyduk ama konuyu tam ayrıntılı olarak bilmiyorum. Selasını okutan Hakan Örün. Ölmemiş ama selayı kendisi mi okuttu, başkası mı okuttu bilmiyorum. Hakan Örün ölmemiş, ölseydi cenazesine giderdik. Tanıdığımız bir ailenin ferdi"dedi.

NEDEN YAPTIĞINI AÇIKLADI

Hakan Örün ise yaptığı açıklamada, o gün psikolojik olarak çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Aklımdan bin tane düşünce geçti. Ölmeyi de düşündüm. Müezzinleri, hocaları aradım. ‘Öldüm, gömün’ dedim. Abimi aradım, ‘Beni babamın üzerine gömün’ dedim. Ne yapıyorsanız yapın, beni babamın üzerine gömün dedim. O gün canım çok sıkkındı. Moralim çok bozuk, acayip kafam takıktı. Öyle bir karar aldım. Şiirlerimi toparladım, ‘Bunları saklayın, bunlar benim dünya mirasım gibi bir şey’ dedim. Verdirdim selamı, gelsinler beni gömsünler dedim. İsterse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Ölmeden gömsünler. Ama canım çok sıkındı, moralim çok bozuktu."

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan olay kısa sürede ilçede gündem olurken, Hakan Örün’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Maaş zamları ve faiz indirimi için kritik! Ekim enflasyonu kaç gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karadeniz zekası cabrio tutkusuyla birleşti! Yerli ve milli araç 'Zigana' ilgi odağı oldu - YaşamMilyonluk teklifleri geri çevirdi: Karadeniz usulü yerli ve milli cabrioHasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar! Cevizler beyaz örtü altında kaldı - YaşamHasat öncesi kara hazırlıksız yakalandılar!İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacak - Yaşamİstanbul'da 6 mahallede 12 saat su kesintisi!Nüfusu 10 katına çıkmıştı: O kentte 1 ayda sokakta insan kalmadı! - YaşamŞimdi sokakta insan kalmadı!İstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldi - Yaşamİstanbul'da trafik felç! Durma noktasına geldiGirne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kuruldu - YaşamGirne'de çiğköfteyle kardeşlik sofrası kuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...