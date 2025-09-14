Tutuklanan şahıstan kameralara ilginç sözler! Öpücük atarak "Zeki Müren'e selam" dedi

11 Eylü'de Aksaray'da bulunan Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi A-2 blokta bulunan bir iş yerinde Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A. ile akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan G. arasında 'çırak dövme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Berat A., Berkay A. ve Çapan G. iş yerinden ellerine geçirdikleri levye, tornavida ve sopalarla karşı tarafı darbederken, olay diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı 3 şahıs ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GAZETECİYE ÖPÜCÜK ATTI, ZEKİ MÜREN'E SELAM YOLLADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Berat A., Berkay A. ve Çapan G. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adliye çıkışı Berat A. kendini görüntüleyen gazeteciye öpücük attı. Ardından adliye önünde bekleyen yakınlarına, "En kısa sürede yanınızdayım" diyen Berat A., "Babama kimse yanlış yapamaz. Zeki Müren'e selam" dedi. Polis aracına bindirilen şahıslar cezaevine götürüldü.