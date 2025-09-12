Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray’da facia! Komşusunu ve ailesini vurup intihar etti

Aksaray’da facia! Komşusunu ve ailesini vurup intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da bir kişi önce komşusuna, sonra annesi ve kardeşine ateş açtı. Daha sonra kendini vuran şahıs, kaldırıldığı hastanede can verdi.

Aksaray’da yaşayan 18 yaşındaki Ömer Can T. dün gece dehşet saçtı. Feci olayda yaralılar hastaneye sevk edildi, kendisi ise hayatını kaybetti.

KOMŞUSUNA, ANNESİNE, KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI

Olay dün gece Hassas Mahallesi 6670 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Can T. (18), komşusu Kuddusi A.'yı (26) evine gelirken tabancayla ateş açarak vurdu. Ardından elindeki tabancayla evine gelen Ömer Can T. burada da annesi Medine T. (42) ve kardeşi U.T.'yi (10) ateş ederek yaraladı. Ardından tabancayı kafasına dayayan Ömer Can T. kendini vurarak intihar girişiminde bulundu. 

MAHALLE AYAĞA KALKTI

4 kişinin yaralandığı olayda silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 

KENDİSİ ÖLDÜ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Can T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne Medine T. ve kardeşi U.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya’nın Kafkasya’daki gizli ağı çöktü! Türkiye’nin etkisi, kod adı ‘Sakal’ skandalıyla belgelendiİstanbul toplu taşımaya yüzde 30 zam: Tam bilet, öğrenci bileti ve aylık akbil fiyatları ne kadar olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında yeni gelişme - 3. SayfaSiyanürlü, baltalı, bıçaklı aile faciasında yeni gelişmeİş adamını öldürüp intihar etti! Altından 80 milyon liralık hikaye çıktı - 3. Sayfaİstanbul'da iş adamını öldürüp intihar etti!Devrilen tırda can pazarı! Hayvanlar telef oldu, yaralılar var - 3. SayfaDevrilen tırda can pazarı! Hayvanlar telef oldu, yaralılar varCuma namazı çıkışı kanlı bitti! Kayınbiraderini bıçakladı - 3. SayfaCuma namazı çıkışı kanlı bitti! Kayınbiraderini bıçakladıTorununun doğum gününe gidiyordu! Feci kazada hayatını kaybetti - 3. SayfaTorununun doğum gününe giderken canından olduİstanbul'da 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da 5 katlı binada yangın! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...