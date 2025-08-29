Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu

Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray&#039;da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu
Aksaray, Suç, Kol, Tüfek, Durum, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da Ahmet C. eşiyle tartıştı. Eşinin babası eve gelip kızını almak isteyince öfkelenen Ahmet C., tüfekle kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı. Bacağından vurulan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, saldırgan damat Ahmet C. gözaltına alındı.

Aksaray'da gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde Ahmet C. (29) eşiyle tartışınca araya kayınpederi girdi.

Kayınpeder İsmail B. (55) telefonda damadı Ahmet C. ile konuştu. Tartışmanın ardından kızını almak için eve giderek kapıyı çalan kayınpeder, kapıyı açan damadı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ahmet C. evinde bulundurduğu tüfeği alarak kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı.

Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu - 1. Resim

Bacağından yaralanan kayınpeder kanlar içinde apartmana yığılırken, tüfek sesini duyan komşular yaralı adamı dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kayınpedere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan kayınpeder Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu - 2. Resim

Olayla ilgili inceleme başlatan polise ekipleri ise saldırgan damadı evinde suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan kayınpederin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konut, taşıt, ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar! Kredi hacminde 8 haftanın en hızlı artışı…Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Son durum araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu... - 3. SayfaTekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu...Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - 3. SayfaAntalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştıCesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf etti: Başında yarım saat ağladım! - 3. SayfaCesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf ettiGişelerde feci kaza! Kontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptı... Yaralılar var - 3. SayfaKontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptıMersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı - 3. SayfaMersin'de peş peşe korkutan anlar!İstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada! Esenyurt, Beyoğlu, Şişli... Çok sayıda ilçede operasyon - 3. Sayfaİstanbul'da 'yeni nesil' suç çeteleri ablukada!
Sonraki Haber Yükleniyor...