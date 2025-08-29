Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu

Aksaray'da gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde Ahmet C. (29) eşiyle tartışınca araya kayınpederi girdi.

Kayınpeder İsmail B. (55) telefonda damadı Ahmet C. ile konuştu. Tartışmanın ardından kızını almak için eve giderek kapıyı çalan kayınpeder, kapıyı açan damadı ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ahmet C. evinde bulundurduğu tüfeği alarak kayınpederi İsmail B.'ye ateş açtı.

Bacağından yaralanan kayınpeder kanlar içinde apartmana yığılırken, tüfek sesini duyan komşular yaralı adamı dışarıya çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kayınpedere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa taşınan kayınpeder Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polise ekipleri ise saldırgan damadı evinde suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan kayınpederin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.