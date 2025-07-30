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Düğün felaketle bitti! Damat ve gelin ölümden döndü, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da düğün bitiminde evin yolunu tutmak için hazırlanan gelin ve damat kaza yaptı. Arabayı yanaştıran damat, heyecandan el frenini çekmeyi unutunca içinde gelinin olduğu otomobil kaza yaptı. Gelin ölümden döndü, bir davetli ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da dünya evine giren çift, düğün bitiminde evlerine doğru yola çıkmak için hazırlandı. Gelin arabasını düğün salonunu önüne getiren sürücü, heyecandan el frenini çekmeyi unuttu.

Aracın kapıları açık vaziyette bekleyen cip tarzı araç, gelinin binmesiyle hareket etmeye başladı. Ana yol üzerindeki düğün salonundan gelinle birlikte ayrılan cip, anayolun ortasında bulunan metro duvarına kadar gitti.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Herkesin nefesini tutarak arkasından baktığı araç, duvara çarptıktan sonra durdu. O esnada gelen araç sayısının az olması ve fark edilmesi üzerine korkulan büyük bir kaza olmadı.

Düğün felaketle bitti! Damat ve gelin ölümden döndü, o anlar kamerada - 1. Resim

Herkesin derin bir 'oh' çektiği kazanın ardından gelen ve yanındaki arkadaşı büyük korku yaşadı. Arabanın hareket ettiği anda önünden kaçan kişi ise saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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