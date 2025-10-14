Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Getir 10'uncu yaşını kutluyor! Alışverişi yapay zeka ile hızlandırdı

Getir 10'uncu yaşını kutluyor! Alışverişi yapay zeka ile hızlandırdı

Getir, 10 yılda 40 milyondan fazla üyeye ulaşarak hızlı teslimatta öncülüğünü sürdürdü ve CEO Batuhan Gültakan, yapay zekâ temelli yeni özelliklerle alışverişi daha da kolaylaştırdıklarını açıkladı. Şirket, ürün sayısını ve tedarikçi ağını büyük ölçüde genişleterek Türkiye’nin en değerli teknoloji markalarından biri haline geldi.

BATUHAN GÜLTAKAN - Bugüne kadar 40 milyondan fazla kişinin üye olduğu Getir, dünyada öncülüğünü yaptığı hızlı teslimatta 10 yılını geride bıraktı. Kurucusu oldukları modelin şehir hayatının konfor standardı olduğunu belirten Getir CEO’su Batuhan Gültakan, “İlk yola çıktığımızda hizmetimizi deneyen herkesi şaşkınlık içinde bırakan kolaylığı şimdi yeni bir seviyeye taşıyoruz. Yapay zekâ temelli yeni özelliklerle alışverişi hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyoruz” açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ TEKNOLOJİ MARKALARINDAN BİRİ

Getir’in bugün Türkiye’nin en değerli teknoloji markalarından biri olduğunun altını çizen Gültakan, “Biz kullanıcılarımıza ürün değil, aslında zaman satıyoruz. Bunu yaparken beraberinde ürün götürüyoruz çünkü diğer marketlerde de aynı ürün var. Ama zaman kazanmak isteyenler Getir’i kullanıyor” dedi.

Getir ve GetirBüyük ile küçük üreticiden dev markalara kadar geniş tedarikçi ağlarına yeni bir satış kanalı sunduklarını ifade eden Gültakan, “225 ürün ve 33 tedarikçiyle başlayan yolculuğumuzda ürün sayısını 5.000 ile 22 katına, tedarikçi sayımızı ise 560 ile 17 katına çıkardık. GetirYemek, GetirÇarşı ve GetirSu’da ise 87 binden fazla iş ortağımız var” şeklinde konuştu.

