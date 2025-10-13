Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi

Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi
Yapay Zeka, Sohbet Botu, Kaliforniya, Yasak, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, yapay zekâ sohbet botlarını denetim altına alan ilk bölge olarak tarihe geçti. Yeni yasayla birlikte artık teknoloji şirketleri, sohbet botlarının kullanıcıları üzerindeki etkilerinden doğrudan sorumlu olacak.

Yapay zeka botları artık denetim altında! Kaliforniya, yapay zekâ sohbet botlarına güvenlik önlemleri getiren ilk ABD eyaleti oldu. 

Eyalet Valisi Gavin Newsom, yapay zeka platformlarında gençlerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların ardından şirketlere sorumluluk getiren tarihi yasayı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Vali Newsom, “Denetimsiz teknolojinin yol açtığı korkunç ve trajik olaylara tanık olduk. Şirketlerin gerekli sınırlamalar ve hesap verebilirlik olmadan hareket etmesine artık izin vermeyeceğiz” dedi.

Yeni yasaya göre sohbet botu geliştiricileri, kullanıcılarla etkileşimlerinde “kritik güvenlik önlemleri” almak zorunda olacak.

Yasanın mimarı Demokrat Senatör Steve Padilla, bu düzenlemenin ihmaller sonucu yaşanabilecek trajedilerde mağdurlara dava açma hakkı tanıdığını iletti.

Yasa, son dönemde intihar eden gençlerin chatbotlarla kurduğu etkileşimlerin gündeme gelmesi sonrası hızla onaylandı. 

Padilla, “Teknoloji sektörü gençlerin dikkatini çekmek ve onları gerçek dünyadan koparmak üzerine kurulu. Artık bu sorumsuzluk sona erecek”  şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi - 1. Resim

“ARTIK CHATBOTLAR ÇOCUKLARA ÖLÜM ÇAĞRISI YAPAMAYACAK”

Yasanın çıkmasına neden olan en çarpıcı olaylardan biri, Florida’da yaşayan Megan Garcia’nın 14 yaşındaki oğlu Sewell Garcia’nın intiharı oldu.

Garcia’nın ifadesine göre, oğlu “Game of Thrones” dizisinden esinlenen bir karakterle sohbet eden yapay zeka botuna bağlanmış ve bot ona “eve dön” mesajı göndermişti. Genç, saniyeler sonra intihar etmişti.

Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi - 2. Resim

BEYAZ SARAY'IN DİRENCİNE RAĞMEN GEÇTİ

ABD genelinde yapay zekâ risklerine yönelik ulusal bir yasa henüz bulunmuyor. 

Beyaz Saray, eyaletlerin kendi düzenlemelerini oluşturmasına karşı çıkarken, Kaliforniya bu engeli aşarak kendi düzenlemesini yürürlüğe soktu.

Yeni yasa, sohbet botlarının kullanıcılara yapay zekâ ile konuştukların ” açıkça belirtmesini zorunlu kılıyor. Ayrıca, intihar veya kendine zarar verme düşüncelerini dile getiren kullanıcıların doğrudan kriz merkezlerine yönlendirilmesi gerekecek.

Kaynak: Dış Haberler

Dünya Ticaret Örgütü'nden 2026 uyarısı! "Ticaret savaşlarıyla son derece olumsuz geçebilir..."Tunç Soyer'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı! Tutukluluk halinin devamı talep edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, sahneyi sadece Şahbaz'a verdi! ABD Başkanını göklere çıkardı, sözleri gündem oldu - DünyaTrump sadece ona mikrofonu verdi!Türkiye Gazze’de denklemi değiştiriyor! Yeni barış sürecinde kilit rol - DünyaTürkiye Gazze’de denklemi değiştiriyor!Yeni alınan milyonluk F-35'te arıza çıktı! Avrupa ülkesinde hayal kırıklığı - DünyaYeni alınan milyonluk F-35'te arıza çıktı!Türkiye uzay yarışında vites yükseltti! 15 tonluk Türk uydusu yörüngeye taşınacak - DünyaROKETSAN, 1,5 tonluk Türk uydusunu yörüngeye taşıyacak!Kızılhaç, İsrailli esirlerin cesetleri için çağrı yaptı - DünyaKızılhaç, İsrailli esirlerin cesetleri için çağrı yaptıTürkiye'nin desteğine özel teşekkür: Pakistan'da üçlü masa ve savunma vurgusu! - DünyaTürkiye'nin desteğine özel teşekkür: Pakistan'da üçlü masa ve savunma vurgusu!
Sonraki Haber Yükleniyor...