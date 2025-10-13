Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılhaç, İsrailli esirlerin cesetleri için çağrı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Kızılhaç’ın Gazze Şeridi’nden iki İsrailli esirin cenazesini teslim aldığını, iki cenazenin daha alınacağını açıkladı. Adraee, Hamas’a anlaşma kapsamında tüm cenazelerin teslimi için çağrıda bulundu.

Gazze’de tarihi gün. İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma kapsamında bugün gerçekleştirilen esir takası öğle saatlerinde tamamlandı. Hamas elindeki tüm İsrailli rehineleri serbest bırakırken, İsrail de yüzlerce Filistinli mahkûmu serbest bıraktı.

Kızılhaç'ın Gazze Şeridi'nden 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığı, ikisini daha teslim alacağı bildirildi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN CESETLERİNİ ALDILAR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kızılhaç’ın Gazze’den 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını belirtti.

Adraee, iki cesedin daha teslim alınacağı bilgisini vererek Kızılhaç ekibinin Gazze'deki İsrail güçlerine ulaşmak üzere yolda olduklarını kaydetti.

Sözcü Adraee, Hamas Hareketi'nin anlaşmayı uygulaması ve tüm cenazelerin verilmesi için istenilen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi.

 

Türkiye uzay yarışında vites yükseltti! 15 tonluk Türk uydusu yörüngeye taşınacak
