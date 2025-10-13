Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Avrupa ülkeleri savunma anlamında ciddi yatırımlar yaparken, bunlardan en önemlisi Belçika'dan geldi. Belçika, sipariş ettiği 4 F-35 uçağını bugün teslim aldı. Fakat milyonluk savaş uçaklarından birinde beklenmedik bir arıza çıktı.

Belçika’nın ilk üç F-35 savaş uçağı Namur eyaletindeki Florennes Hava Üssü’ne indi, ancak dördüncü uçağın arızalandığı bildirildi ve yerel medya bunun teknik bir arıza nedeniyle uçamadığını öne sürdü.

Amerikan üreticisinden sipariş edilen dört F-35, geçen hafta Teksas’tan kalkarak Azorlar’da planlı bir duraklama yaptı.

Bunlardan üçü, Belçika’ya son 2 bin 800 kilometrelik uçuşu tamamlayarak yerel saatle öğleden sonra 3’ü biraz geçe iniş yaptı; inişe Kral Philippe, savunma bakanı ve birkaç federal bakan katıldı.

Yeni alınan milyonluk F-35'te arıza çıktı! Avrupa ülkesinde hayal kırıklığı - 1. Resim

MİLYONLUK F-35'TE ARIZA ÇIKTI

Het Laatste Nieuws gazetesi, diğer uçaklarla birlikte gelmesi planlanan dördüncü jetin bir arıza veya teknik sorun yaşadığını ve bu nedenle Belçika’ya ulaşamadığını aktardı.

Savunma Bakanlığı durumu “teknik belirsizlik” olarak nitelendirdi ve güvenliğin öncelikli olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü ayrıca Savunma Bakanı Theo Francken, Florennes’te yeni bir F-35 bakım kompleksinin açılışını yaptı; bu, Belçika’nın stratejik askeri dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni alınan milyonluk F-35'te arıza çıktı! Avrupa ülkesinde hayal kırıklığı - 2. Resim

BELÇİKA 34 F-35 SİPARİŞ ETTİ

F-35’ler, 40 yılı aşkın süredir hizmette olan F-16’ların yerini alacak. Belçikalı pilotlar ve teknisyenler, ABD’de uluslararası meslektaşlarıyla birlikte eğitim görecek.

Francken, Belçika’nın şu ana kadar 34 F-35 sipariş ettiğini ve 11 adet daha almayı planladığını belirterek, ülkenin “Avrupa hava sahasını koruyan 700’den fazla uçaktan oluşan kalkanın” bir parçası olma taahhüdünü vurguladı.

