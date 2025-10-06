İspanya, F-35’ten vazgeçti! KAAN’a yönelme gerekçesini açıkladı

ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına dair artan sorunlar, İspanya’yı yeni arayışlara yöneltti. Eurasian Times'ın haberine göre Madrid yönetimi, F-35 programından çekilme kararı sonrası Türkiye’nin beşinci nesil milli savaş uçağı KAAN’ı değerlendirmeye aldı. ABD yapımı F-35 savaş uçaklarında yaşanan yazılım gecikmeleri, maliyet artışları ve Washington’un kaynak kodları üzerindeki mutlak kontrolü, İspanya’yı yeni arayışlara yöneltti.

WASHİNGTON'UN KOD KONTROLÜ VE MALİYET BASKISI NEDEN DOLDU

Eurasian Times''a konuşan İspanyol yetkililere göre, Madrid'in kararında F-35 platformunda yaşanan yazılım gecikmeleri, maliyet artışları ve ABD’nin kaynak kodları üzerindeki mutlak denetimi etkili oldu.

Aynı sorunlardan Kanada, Portekiz ve İsviçre gibi program ortaklarının da rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

Özellikle Washington’un, F-35’in operasyonel kontrolünü tam olarak devretmemesi, birçok Avrupa ülkesini ABD yapımı platformlardan uzaklaştırıyor. "Rearm Europe" girişimiyle Avrupa içinde alternatif arayışlar hız kazandı.

KAAN SAHNEDE: TÜRKİYE BEŞİNCİ NESİLDE YÜKSELİYOR

Türkiye'nin yerli savaş uçağı KAAN, Şubat 2024’te ilk uçuşunu, Mayıs 2024’te ise ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen çift motorlu KAAN, F-16 filosunun yerini alacak şekilde tasarlandı.

İlk üretimlerde F-16’larda kullanılan motor tipi tercih edilirken, ilerleyen süreçte yerli Türk motoru kullanılacağı açıklandı. KAAN, Türkiye’yi ABD, Rusya ve Çin gibi beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına taşıyor.

SAVUNMA İHRACATINDA TARİHİ REKOR

Türkiye’nin savunma sanayii 2024’te büyük bir ivme yakaladı. Sektör, bir önceki yıla göre 1,6 milyar dolar artışla toplam 7,1 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti.

F-35 DEFTERİ KAPANIYOR MU?

İspanya, 2023 yılı bütçesinde savaş uçakları için 6,25 milyar euro ayırmış, seçenek olarak Eurofighter Typhoon ve FCAS sistemlerini masaya koymuştu.

KAAN’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk prototipi, üretim ve montajın ardından yer testlerini başarıyla tamamladıktan sonra 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 13 dakika süren bu uçuşta 8.000 feet irtifaya çıkan KAAN, 230 knot hıza ulaştı. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024’te yapan KAAN, bu sefer 10.000 feet irtifaya çıkarak 14 dakika havada kaldı. KAAN, üstün hava hakimiyetini şu özelliklerle sağlıyor: Yüksek ve süpersonik hızlarda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş kabiliyeti, Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü.

Teknik Özellikleri:

Kanat açıklığı: 13,4 m

Uzunluk: 20,3 m

Yükseklik: 5 m

Kanat alanı: 71,6 m²

Azami kalkış ağırlığı: 34.750 kg

Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN, beşinci nesil tasarımıyla yalnızca havada değil, küresel savunma arenasında da Türkiye’nin mühendislik gücünü kanıtlayan bir sembole dönüştü.