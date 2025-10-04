İspanya rotayı KAAN'a çevirdi! F-35 planları rafa kaldırıldı

İspanyol basınından El Universo gazetesinin haberine göre, İspanya hükümeti ABD’den F-35 savaş uçağı alımını iptal ederek rotasını Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’a çevirdi. Bu kararın Washington’da rahatsızlığa neden olduğu belirtilirken, Madrid’in önümüzdeki yıllarda savunma alanında Ankara ile daha yakın bir iş birliği kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

Haberde, bu hamlenin yalnızca bir tedarik tercihi olmadığı, aynı zamanda İspanya’nın savunma politikalarında daha bağımsız bir çizgi izlemeye başladığının altı çizildi. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin, 2030’dan itibaren envanterine KAAN savaş uçaklarını dahil etmeyi planladığı kaydedildi.

“Türkiye, KAAN projesiyle F-16’ların yerini alacak, hava üstünlüğü sağlayan beşinci nesil savaş uçakları üretmeyi hedefliyor.” ifadelerine yer verilen haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN’ın Türkiye’yi bu alanda dünyadaki sayılı ülkeler arasına taşıdığı vurgulandı.

“TÜRKİYE SAVUNMA LİGİNDE ÜST SIRALARA ÇIKTI”

El Universo, KAAN’ın radar izini azaltan köşeli ve zarif tasarımı, gelişmiş aviyonik sistemleri ve üstün manevra kabiliyetiyle dikkat çektiğini belirtti. Uçağın yalnızca teknik özellikleriyle değil, Türkiye’nin ulusal savunma vizyonunu temsil eden stratejik bir dönüm noktası olarak öne çıktığı ifade edildi. Projenin, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı teknoloji yatırımlarından biri olarak değerlendirildiği ve Ankara’nın hedefinin tamamen yerli motorlarla dışa bağımlılığı sıfıra indirmek olduğu da vurgulandı.

Öte yandan El Economista gazetesi de Madrid yönetiminin KAAN alımını mevcut Eurofighter filosuna tamamlayıcı bir adım olarak gördüğünü yazdı. Bu adımın, altıncı nesil savaş uçağı projesi FCAS tamamlanana kadar İspanya’nın modern Türk teknolojisiyle bu dönemi “köprüleme” stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

BÜYÜYEN ORTAKLIĞIN YENİ ADIMI

İspanya ile Türkiye arasındaki savunma iş birliği, son dönemde dikkat çekici bir ivme kazandı. Madrid yönetimi, geçtiğimiz mayıs ayında pilot eğitiminde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türkiye’nin jet eğitim uçağı Hürjet’i incelemeye başlamıştı. Bu temaslar, iki ülke arasında güvenlik ve teknoloji alanında büyüyen ortaklığın önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre, eğer anlaşma hayata geçerse bu durum Avrupa’da Türk savunma sanayisine duyulan güvenin somut bir göstergesi olacak. Türkiye’nin son yıllarda SİHA’lar, milli deniz platformları ve hava savunma sistemleriyle yakaladığı başarı artık Avrupa’nın da dikkatini çekmiş durumda.

El Universo, “Türkiye, KAAN projesiyle yalnızca yeni bir savaş uçağı geliştirmiyor; aynı zamanda kendi teknolojik kaderini belirliyor” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin 21. yüzyılın en kritik alanlarından biri olan savunma havacılığında tam bağımsız üretim hedefini adım adım gerçeğe dönüştürdüğüne dikkat çekildi.

Uzmanlara göre, İspanya’nın KAAN’a yönelmesi “Avrupa savunma haritasında Türkiye’nin yükselişini resmen tescilledi.” Bu gelişme, Ankara’nın yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda teknoloji ihraç eden stratejik bir ortak haline geldiğini de ortaya koyuyor.

KAAN’IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk prototipi, üretim ve montajın ardından yer testlerini başarıyla tamamladıktan sonra 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 13 dakika süren bu uçuşta 8.000 feet irtifaya çıkan KAAN, 230 knot hıza ulaştı. İkinci test uçuşunu 6 Mayıs 2024’te yapan KAAN, bu sefer 10.000 feet irtifaya çıkarak 14 dakika havada kaldı.

KAAN, üstün hava hakimiyetini şu özelliklerle sağlıyor:

Yüksek ve süpersonik hızlarda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş kabiliyeti

Yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü

Teknik Özellikleri:

Kanat açıklığı: 13,4 m

Uzunluk: 20,3 m

Yükseklik: 5 m

Kanat alanı: 71,6 m²

Azami kalkış ağırlığı: 34.750 kg

Beşinci nesil savaş uçağı olarak tasarlanan KAAN, Türkiye’nin mühendislik gücünü küresel ölçekte kanıtlayan bir başarı hikâyesi olarak değerlendiriliyor. Avrupa basınında da giderek daha fazla yer bulan proje, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü güçlendiren ve jeopolitik etkisini artıran önemli bir adım olarak görülüyor.