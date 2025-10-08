Belçika'da metro istasyonunda silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Midi Tren İstasyonu yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlike taşıdıkları ve hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Belçika merkezli Brussels Signal'den edinilen bilgiler göre, olay, dün akşam geç saatlerde, kentte suç oranının yüksek olduğu ve uyuşturucu çetelerinin sık sık çatıştığı Hallepoort bölgesinde gerçekleşti.

Polis ekipleri, olay yerinde yapılan incelemelerde kaldırım üzerinde çok sayıda mermi kovanı tespit etti.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Brüksel polisi, “Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece yarısı civarında Zuidlaan’da meydana gelen silahlı saldırı ihbarı üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çok sayıda devriye sevk edildi. Brüksel Başkent/Ixelles polis bölgesi, bölgeyi güvenli hale getirmek için üç güvenlik hattı oluşturdu ve savcılık bilgilendirildi" açıklamasını yaptı.

Sabah saatlerinde, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu olay, 5 Ekim gecesi aynı bölgede meydana gelen başka bir silahlı saldırının ardından yaşandı. O saldırıda bir konutun dış cephesi ile araçlara kurşun isabet etmiş, ancak yaralanan olmamıştı.

Polis, olaydan kısa süre sonra bir parkta silah bulmuş ve savcılık tarafından “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıca bir gün önce Saint-Gilles’teki Jacques Franck Meydanı’nda bir kişi dizinden vurularak yaralanmış, 2 Ekim’de ise Bethlehem Meydanı’nda da silah sesleri duyulmuştu.