Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!

Bangladeş’in güneyindeki Barisal kentinde yaşayan Lamia adlı kadın, nadir görülen bir durumla doğal yolla beşiz bebek dünyaya getirdi.

ÜÇÜZ BEKLERKEN BEŞİZ GELDİ

Advocate Hemayet Uddin Ahmed Diyabet ve Genel Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda, doktorlar başlangıçta üçüz beklediklerini ancak doğum sırasında beş bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı.

4 YILDIR ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORLARDI

Lamia ve eşi Sohel’in yaklaşık dört yıldır çocuk sahibi olmayı denedikleri öğrenildi. Hastane yetkilileri, anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, farklı hastanelerde yakın takip altında tutulduklarını bildirdi.