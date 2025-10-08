Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bangladeş’in Barisal kentinde Lamia adlı kadın, doğal yolla beşiz bebek dünyaya getirerek nadir görülen bir olaya imza attı. Doktorların üçüz beklediği doğumda aileyi büyük bir sürpriz karşıladı. Anne ve bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bangladeş’in güneyindeki Barisal kentinde yaşayan Lamia adlı kadın, nadir görülen bir durumla doğal yolla beşiz bebek dünyaya getirdi. 

ÜÇÜZ BEKLERKEN BEŞİZ GELDİ

Advocate Hemayet Uddin Ahmed Diyabet ve Genel Hastanesi’nde gerçekleşen doğumda, doktorlar başlangıçta üçüz beklediklerini ancak doğum sırasında beş bebeğin dünyaya geldiğini açıkladı. 

4 YILDIR ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYORLARDI

Lamia ve eşi Sohel’in yaklaşık dört yıldır çocuk sahibi olmayı denedikleri öğrenildi. Hastane yetkilileri, anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, farklı hastanelerde yakın takip altında tutulduklarını bildirdi.

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 1. Resim

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 2. Resim

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 3. Resim

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 4. Resim

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 5. Resim

Bangladeş’te ilginç doğum: Üçüz bekleniyordu, doğal yolla beşiz geldi! - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Ankara’da kritik zirve: Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara’da kritik zirve: Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü - DünyaDışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüAP’den şaşırtan karar: 'Vegan burger' artık yasak! - DünyaBitkisel ürünler artık ‘et’ gibi adlandırılamayacak!Trump, Gazze barışı için İsrail’e gidiyor! Hazırlıklar başladı - DünyaTrump, Gazze barışı için İsrail’e gidiyor!13 yaşındaki çocuk ChatGPT yüzünden tutuklandı! - Dünya13 yaşındaki çocuk ChatGPT yüzünden tutuklandı!Türkiye seçim tecrübesini dünyayla paylaşıyor! YSK ve Belarus arasında ortak çalışma başlatıldı - DünyaTürkiye seçim tecrübesini dünyayla paylaşıyor!Kıtlıkla kuşatılan Gazze’de 'göz kapağı' hastası 3 yaşındaki Ramez yardım bekliyor! - Dünya3 yaşındaki Gazzeli Ramez yardım bekliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...