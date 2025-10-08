Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısının hemen ardından, AK Parti’ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı. Peki, "AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?" İşte tüm ayrıntılar...

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM, HANGİ PARTİDEN?

AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında üç Yeniden Refah Partili, iki DEVA Partili, bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyet Halk Partili isim vardır.

İşte AK Parti'ye katılan isimler:

Ardahan Göle Gökhan Budak - Eski partisi CHP Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - Eski partisi DP Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - Eski partisi DEVA Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ - Eski partisi DEVA Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - Eski partisi YRP Giresun ören beldesi - Soner Erkan - Eski partisi YRP Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - Eski partisi YRP