Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?

AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde 12 büyükşehir dahil toplam 542 belediyede birin olan AK Parti'ye, farklı partilerden seçilen belediye başkanları katılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende 7 belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısının hemen ardından, AK Parti’ye geçen 7 belediye başkanına rozetlerini taktı. Peki, "AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden?" İşte tüm ayrıntılar...

7 belediye başkanı daha AK Parti'de! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - 3. Resim

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM, HANGİ PARTİDEN?

AK Parti'ye geçen belediye başkanları arasında üç Yeniden Refah Partili, iki DEVA Partili, bir Demokrat Partili ve bir Cumhuriyet Halk Partili isim vardır. 

İşte AK Parti'ye katılan isimler:

  1. Ardahan Göle Gökhan Budak - Eski partisi CHP
  2. Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - Eski partisi DP
  3. Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - Eski partisi DEVA
  4. Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ - Eski partisi DEVA
  5. Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - Eski partisi YRP
  6. Giresun ören beldesi - Soner Erkan - Eski partisi YRP
  7. Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - Eski partisi YRP

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'in alıkoyduğu 3 vekile destek: 3 milyon Mehmetçik gelir, kıyamet kopar!Tükürüğünü bile yutamaz hale gelmişti… Tedavi hayatını değiştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Veliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyor - HaberlerVeliaht dizisi hangi gün, ne zaman yayınlanıyor? Yeni bölüm heyecanla bekleniyorEda Erdem neden oynamıyor? Fenerbahçe kaptanının sağlık durumu açıklandı - HaberlerEda Erdem neden oynamıyor? Fenerbahçe kaptanının sağlık durumu açıklandıTürkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı! - HaberlerTürkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı!Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyor - HaberlerGözleri Karadeniz nerede çekiliyor? Çekim yeri araştırılıyorCeren Ayruk kimdir? Ben Leman dizisinde Ada karakterini oynuyor - HaberlerCeren Ayruk kimdir? Ben Leman dizisinde Ada karakterini oynuyorEnfes Bir Akşam dizisi nerede çekildi? Yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gündemde - HaberlerEnfes Bir Akşam dizisi nerede çekildi? Yayın tarihi ve oyuncu kadrosu gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...