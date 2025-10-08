Türkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar? Milli maç heyecanı başladı!

Türkiye Gürcistan maç bileti satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatları ne kadar netleşti! Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kritik mücadele öncesi bilet satışları başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ SATIŞA ÇIKTI MI?

TFF’nin duyurusuna göre Türkiye - Gürcistan maçının genel bilet satışları 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla başladı. Öncelikli bilet satışları ise 7 Ekim’de yalnızca son bir yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş taraftarlara açık olarak gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye - Gürcistan maç biletlerinin genel satışları 8 Ekim 2025 bugün itibarıyla başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NASIL ALINIR?

Türkiye - Gürcistan maç bileti yalnızca dijital ortamda satışa sunuluyor. Taraftarlar www.passo.com.tr adresi veya Passo Mobil Uygulama üzerinden bilet satın alabiliyor.

Passo Taraftar Kart anlaşması bulunmayan kulüplerin taraftarları ise www.passotaraftar.com.tr adresi üzerinden ücretsiz üyelik oluşturarak bilet satın alabiliyor.

Karşılaşmaya girişlerde çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya Passo Mobil Uygulama kullanılacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Kocaeli Stadyumu’ndaki karşılaşma için belirlenen bilet fiyatları tribün kategorilerine göre değişiklik gösteriyor. En yüksek fiyat Batı Alt Orta Bloklar için 2.500 TL olarak belirlendi. Diğer tribün fiyatları ise Passo resmi sitesi üzerinden paylaşıldı.

Batı Alt Orta Bloklar - ₺2.500,00

Doğu Alt Orta Bloklar - ₺2.000,00

Batı Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00

Doğu Alt Köşe Bloklar - ₺1.750,00

Doğu Üst Orta Bloklar - ₺1.500,00

Batı Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00

Doğu Üst Köşe Bloklar - ₺1.250,00

Kuzey Alt - ₺900,00

Güney Alt - ₺900,00

Kuzey Üst - ₺900,00

Güney Üst - ₺900,00

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Gürcistan Milli maçı Kocaeli Stadyumu’nda oynayacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı olarak yayımlanması bekleniyor.