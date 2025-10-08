Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maça geri sayım başladı

Türkiye-Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maça geri sayım başladı

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye Bulgaristan karşılaşmasına geri sayım başladı. Karşılaşmanın saati, yeri ve yayın kanalı belli oldu. Taraftarlar Türkiye Bulgaristan maçının oynanacağı yer ve bilet detaylarını araştırıyor.

Ay-Yıldızlılar, grubundaki ilk iki maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bulgaristan deplasmanından iyi bir sonuç alarak önümüzdeki Gürcistan maçına psikolojik üstünlükle gitmek istiyor.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bulgaristan-Türkiye maçı, başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak. Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yer alan stadyum, milli maçlar olmak üzere pek çok önemli maça ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin deplasmanda oynayacağı Bulgaristan maçı, gruptaki sıralaması açısından önemli görülüyor. 

Türkiye-Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maça geri sayım başladı - 1. Resim

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Bulgaristan-Türkiye maçı, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. 

Türkiye-Bulgaristan maçı nerede oynanacak? Milli maça geri sayım başladı - 2. Resim

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız

Kaynak: Türkiye Gazetesi

