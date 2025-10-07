Mert Kömür milli takımda oynayacak mı? TFF 20 yaşındaki genç yıldız için düğmeye bastı

Almanya Bundesliga Ligi'ndeki güçlü ekiplerden Augsburg'da forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür'ün A Milli Futbol Takımı'nda forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 10 numara pozisyonunda ter döken genç yıldız için devreye girerken, "Mert Kömür milli takımda oynayacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.

MERT KÖMÜR MİLLİ TAKIMDA OYNAYACAK MI?

Augsburg'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Mert Kömür için Türkiye Futbol Federasyonu aksiyon almaya hazırlanıyor.

Sky Almanya'nın haberinde, TFF'nin 20 yaşındaki 10 numara Mert Kömür'ü milli takım kadrosuna kazandırmak için harekete geçtiği bilgisi yer alıyor.

MERT KÖMÜR KİMDİR?

Türk asıllı Alman futbolcu Mert Kömür, 17 Temmuz 2005’te Almanya’nın Dachau kentinde doğdu. Orta sahada görev yapan genç oyuncu, özellikle “10 numara” pozisyonunda dikkat çekiyor. Kömür, şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Augsburg forması giyiyor.

Mert Kömür, futbol kariyerine TSV Dachau 1865 altyapısında başladı. Ardından 2016-2019 yılları arasında TSV 1860 München altyapısında gelişimini sürdürdü. 2019’da FC Augsburg’a transfer oldu ve 2023'ten bu yana kulübün A takımında forma giyiyor.

Genç futbolcu, 18 Mayıs 2024’te Bayer Leverkusen’e karşı oynanan maçta Bundesliga’daki ilk golünü attı. Ayrıca, Almanya’nın farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk kökenli bu genç yeteneği A Milli Takım kadrosuna kazandırmak için girişimlerde bulunuyor. Ancak Almanya Futbol Federasyonu oyuncuyu bırakmak istemiyor.