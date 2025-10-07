A Milli Takım'ın Gürcistan maçı bilet fiyatları açıklandı

Türkiye - Gürcistan maçının öncelikli bilet satışları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) öncelikli bilet için şartları duyurdu. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışından, sadece son bir yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

BİLET SATIŞLARI 14.00'DA

Gürcistan maçının genel bilet satışları 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Bilet satışları, tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C. kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

BİLET FİYATLARI

14 Ekim Salı günü saat 21.45'te Kocaeli Stadı'nda Gürcistan ile oynanacak müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 TL

Doğu alt orta bloklar: 2 bin TL

Batı alt köşe bloklar: 1750 TL

Doğu alt köşe bloklar: 1750 TL

Doğu üst orta bloklar: 1500 TL

Batı üst köşe bloklar: 1250 TL

Doğu üst köşe bloklar: 1250 TL

Kuzey alt: 900 TL

Güney alt: 900 TL

Kuzey üst: 900 TL

Güney üst: 900 TL