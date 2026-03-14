Amerikan basın kuruluşu Axios'un haberine göre Rusya lideri Putin, Trump ile yaptığı kritik görüşmede İran'daki ateşi düşürecek sürpriz önerilerini masaya yatırdı.

ABD ve Rusya hattında İran savaşına dair yürütülen gizli diplomasinin detayları belli oldu.

Amerikan basın kuruluşu Axios’un haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran’daki gerilimi düşürmeye yönelik bazı öneriler sundu.

Putin'in, İran’a yönelik saldırıları durdurmaya yönelik bir formül olarak uranyumun Rusya’ya taşınmasını önerdiği ancak Trump’ın bu öneriye sıcak bakmadığı iddia edildi.

Rusya bu öneriyi ilk kez gündeme getirmiyor. Daha önce nükleer müzakereler sırasında ve 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarından önceki haftalarda da benzer teklifler masaya gelmişti.

ABD’NİN TUTUMU DEĞİŞMEDİ

Axios’a konuşan bir ABD’li yetkili, teklifin daha önce de gündeme geldiğini ve Washington yönetiminin bu planı kabul etmediğini söyledi.

Yetkili şu ifadeleri kullandı:

"Bu teklif ilk kez gelmiyor. Yine kabul edilmedi. ABD’nin tutumu, uranyumun güvence altına alınması gerektiği yönünde."

İRAN’IN URANYUM STOKU TARTIŞMA KONUSU

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ülkedeki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi.

Daha önce Amerikan basınında yer alan bazı haberlerde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıların ilerleyen aşamalarında bu uranyum stoklarını ele geçirmek amacıyla özel kuvvet gönderme seçeneğini değerlendirdiği de iddia edilmişti.

