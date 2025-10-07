Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk çalışmasını da akşam saatlerinde yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların fitness salonunda yaptığı hazırlık çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya gelen futbolcular, burada ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Sonrasında iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü yenileme antrenmanı, diğer grup ise top kapma çalışması yapıp taktik oyun oynadı.

Cezası nedeniyle Bulgaristan karşılaşmasında görev alamayacak olan Barış Alper Yılmaz izinli olması, Uğurcan Çakır ve Berke Özer ise hafif sakatlıkları nedeniyle bugünkü idmanda yer almadı. Merih Demiral ise takımdan ayrı çalıştı. Barış Alper, yarın milli takım kampına dahil olacak.

A Milli Takım'da Bulgaristan ve Gürcistan maçı hazırlıkları: Uğurcan Çakır ve Berke Özer yer almadı - 1. Resim

Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti.

Milliler, yarın saat 17.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürecek.

