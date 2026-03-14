TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz, son olarak 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Soluksuz izlenen bölümün ardından dizinin merakla beklenen 22. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detay ise yeni bölümün yayın tarihindeki değişiklik oldu.

Taşacak Bu Deniz’in 22. bölümünün yayın tarihi netleşti. Ancak tanıtımdaki tarih detayı izleyicinin gözünden kaçmadı.

RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE YENİ BÖLÜM YOK

Dizinin 22. bölümünün Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelmesi sebebiyle yapım ekibi tarafından bir hafta ara verilmesine karar verildi. Önceki plana göre 20 Mart Cuma günü yayınlanması beklenen yeni bölüm, bu nedenle ertelendi. Fragmanda yer alan bilgilere göre dizi, 27 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

22. BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Dizinin sevenleri heyecanla bekledikleri yeni bölümün yayın tarihinin değişmesini sosyal medyada gündeme taşıdı. Diziye verilen bu kısa aranın ardından izleyiciler, Taşacak Bu Deniz’in 22. bölümünü büyük bir merak ve sabırsızlıkla beklemeye başladı.

TAŞACAK BU DENİZ 21. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşar, Karadeniz’e sığamaz. Ama Esme ve İlve’nin bu sırrı uzun zamandır sakladıklarını anladığında deliye döner. Esme ile Gezep büyük bir yüzleşme yaşarlar. Esme’nin ondan istediği görevi öğrendiğinde ise şok olur.

Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması ve ceza kesme hakkını İso’ya vermesi iki düşman köyde büyük huzursuzluğa yol açar. Şerif’in kışkırttığı büyük kaosta, Oruç’un reisliği sınanır. Şimdi kan hakkı Furtunalılarındır ve Oruç düşmanlığı harlamayacak bir çözüm bulmak zorundadır. Bu süreçte, Eleni ile Oruç’un bağı daha da güçlenir.

İso ile Fadime ise Eyüphan olayının çıkarttığı kriz yüzünden ilk defa ne kadar derin bir düşmanlığın çocukları olduklarıyla yüzleşirler. Bu yüzleşme ikisini de derinden sarsar. Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır ve ağılları boşaltılır. Ama Şerif’ten korumak istediği Esme’yi yanından hiç ayırmaz. Ancak Esme, Adil’e olan kırgınlığını aşamaz. Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesi, Esme’yi sonuçları herkesi sarsacak bir krizin eşiğine getirir.

