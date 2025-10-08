Ceren Ayruk kimdir? Ben Leman dizisinde Ada karakterini oynuyor

Televizyonun genç isimlerinden Ceren Ayruk, son olarak Ben Leman dizisindeki Ada karakteriyle dikkat çekti. Ceren Ayruk kimdir, hangi dizilerde oynadı araştırılıyor.

BEN LEMAN DİZİSİ ADA KİMDİR?

Ben Leman dizisinde Ada karakteri, Şahika'nın kızı olarak dizide yer alıyor. Kaza sonrası ailesiyle ve kendi kimliğiyle yüzleşen Ada karakteri, aile bağları ve bireysel travmalarıyla şekillenen biri olarak öne çıktı.

CEREN AYRUK KİMDİR?

4 Ağustos 2002'de Samsun'da doğan Ceren Ayruk, 2023 yılında Kuzenler Firarda 2 filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından geçtiğimi sezon ATV'de yayınlanan Kardelenler dizisinde Pelinsu Korkmaz karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Son olarak başrolünde Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Ben Leman dizisinde Ada isimli lise öğrencisini oynuyor.

BEN LEMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Selin Şekerci, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Tansel Öngel ve Şebnem Sönmez yer alıyor. Kadroda ayrıca Hüseyin Soysalan, Neriman Uğur, Durukan Çelikkaya, Erhan Alpay, Merve Ateş, Gökçe Güneş Doğrusöz, Ceren Ayruk, Kaan Akkaya gibi isimler bulunuyor.