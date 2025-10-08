Kıtlıkla kuşatılan Gazze’de 'göz kapağı' hastası 3 yaşındaki Ramez yardım bekliyor!

Gazze’de kıtlık ve yoksunluk derinleşirken, 3,5 yaşındaki Filistinli Ramez al-Nauk hayat mücadelesi veriyor.

Doğuştan göz kapağı rahatsızlığı bulunan Ramez, güneş ışığına ve toza karşı aşırı hassas olmasına rağmen, İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze’nin kuzeyinden kaçarak Khan Yunis’teki derme çatma bir çadıra sığınmak zorunda kaldı.

7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılar, bölgede açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişim krizini derinleştirdi. Ramez’in ailesi, kıtlık koşullarında ilaç ya da tedaviye ulaşamadıklarını dile getirdi.

Gazze’nin güneyinde hayatta kalma mücadelesi veren binlerce çocuk gibi, Ramez de dünyanın gözleri önünde savaşın en savunmasız yüzünü temsil ediyor.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler yetersiz beslenme sonucu bir deri, bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen çocuklarla dolup taşıyor.

GAZZELİ ÇOCUKLAR HASTANELERDE ÖLÜMLE PENÇELEŞİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik sistematik aç bırakma politikası, bölgedeki hastaneleri ölümle mücadele eden çocuklarla doldurdu. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 146’sı çocuk olmak üzere 428’e ulaştı.

Güneydeki Han Yunus’taki Nasır Hastanesi, artık bir tedavi merkezi olmaktan çok, ölümle hayat arasındaki ince çizgide bekleyen çocuklarla dolu bir sığınak haline geldi. Protein eksikliği, böbrek yetmezliği ve ileri düzey beslenme yetersizliğiyle boğuşan çocukların çoğu yatak bulamadığı için hastane koridorlarında veya bahçedeki çadırlarda tedavi edilmeye çalışılıyor.

Kasım Zennun (7) ve Ercuvan ed-Duheyni (4) de bu çocuklardan sadece ikisi. Kasım’ın annesi Hanan Zennun, “Oğlumun et yemesi gerekiyor ama Gazze’de normal insanlara bile yiyecek yok. Yatak bile bulamıyoruz, yerde yatıyor” sözleriyle çaresizliğini dile getiriyor.

Ercuvan’ın annesi Hanin Ebu Udvan ise kızının böbrek sorunları ve protein eksikliği nedeniyle gelişim gösteremediğini belirterek, “4 yaşında, sadece 5 kilo. İlaç yok, gıda yok. Ölmesini mi bekliyorsunuz?” diye dünyaya seslendi.

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, açlık kaynaklı ölümlerin son aylarda katlanarak arttığını belirterek, “Eskiden günde 20-30 yetersiz beslenme vakası görürdük, şimdi bu sayı 140’a çıktı. Bunların 40’ı akut yetersiz beslenme vakası” dedi.

Ferra, yardım tırlarının miktarının ihtiyacın yalnızca yüzde 10’unu karşıladığını, ayrıca İsrail’in yüksek proteinli gıdaların Gazze’ye girişine izin vermediğini vurguladı.