Trump yine hedef gösterdi! 'Demokrat vali ve belediye başkanı hapse gidecek'

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi rakiplerine yönelik eleştirilerini yeni bir seviyeye taşıyarak, Demokrat Parti’ye mensup Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson ile Illinois Valisi J.B. Pritzker’in hapse atılmasını istedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Chicago Belediye Başkanı, ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) memurlarını korumadığı için hapiste olmalı! Vali Pritzker de!” ifadelerini kullandı.

TRUMP JOHNSON VE PRİTZKER'I NEDEN HEDEF ALIYOR?

Trump yönetimi, “güvenli sığınak” politikalarını sürdürerek federal göçmen baskınlarına direnen yerel yönetimlere uzun süredir tepki gösteriyordu.

Illinois Valisi J.B. Pritzker, Trump yönetimini “askeri tarzda bir işgal” sahnelemekle suçladı ve federal göçmenlik baskınlarının halkta paniğe neden olduğunu söyledi.

Pritzker, düzenlediği basın toplantısında federal yetkililerin, South Shore’daki bir ICE baskınında Black Hawk helikopterleri ve yüzlerce tam teçhizatlı ajan kullandığını iddia etti.

Valinin gösterdiği videoya göre, helikopterlerden çıkan ekiplerin gece yarısı bir apartmana çıkarak operasyon gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Pritzker, Trump’ın Ulusal Muhafızları kullanarak “şehrimizi askerileştirme” girişimini eleştirerek, “Donald Trump hizmet üyelerimizi siyasi sahneler için piyon olarak kullanıyor” dedi.

JOHNSON DA TEPKİ GÖSTERDİ; DAVA YOLDA

Chicago Belediye Başkanı Brandon Johnson da federal müdahaleye karşı duruşunu sürdürürken, eyalet ve şehir yönetimleri, Ulusal Muhafızların federalleştirilmesini engellemek için yasal yollara başvurmayı planlıyor.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI İDDİALARI REDDETTİ

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise Pritzker’in iddialarını reddetti. DHS yetkilileri, valinin “yalan smorgasbord” ifadesiyle nitelendirdiği iddialara karşı açıklama yaparak, Chicago sokaklarındaki güvenlik durumuna dikkat çekti ve valiyi yerel durumu görmeye çağırdı.

TRUMP: GEREKİRSE YAPARIM

Oval Ofis’te konuşan Trump, şu ana dek İsyan Yasası’nı uygulama gereği görmediğini söyledi fakat “gerekirse” kullanabileceğini belirtti. Başkan, uygulanması durumunda federal güçlerin devreye girebileceğine dair açık bir tehdit dilini sürdürdü.