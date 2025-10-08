Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı dairede incelemelerine başladı.

26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 6'ncı katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Bilirkişi heyeti incelemesi başladı - 1. Resim

DAİREDE BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR

Soruşturma çerçevesinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da içinde yer aldığı heyet inceleme gerçekleştiriyor. İncelemeye Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de bizzat katılıyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

