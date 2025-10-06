Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Adli Tıp Raporu gerçeği ortaya çıkardı

Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde yaşadığı trajik olay, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Altıncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcının sır dolu ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.

Gül Tut’un ölümüyle ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde Adli Tıp'a gönderilen kan örneklerinin sonucu çıktı.

Bursa Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildi.

Şarkıcının kanında ayrıca düşük dozda reçeteli olarak kullanıldığı öğrenilen anksiyete ilacı ve mide koruyucu da bulundu. Yine Güllü'nün kanında metanol, uyuşturucu veya başka zehirleyici maddelerin ise bulunmadığı bildirildi.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyetinin, düşmenin yaşandığı binada inceleme yapacağı öğrenildi.

Heyetin hazırladığı rapora göre, Güllü'nün düşmeye ya da itilmeye bağlı olarak düşüp düşmediği değerlendirilecek.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ifadeye veren çocukları, basın mensuplarının karşısına çıkarak haklarında çıkan iddialara isyan etmişti.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter 'acımızı yaşatmadınız' deyip şöyle konuşmuştu:

"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz.

Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık, sarılamadık herkes orada diye."