Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralandı! Adli Tıp Raporu gerçeği ortaya çıkardı
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü şüpheli bulunmuştu. Olay sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hazırlanan ATK raporu tamamlandı. Rapora göre Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol olduğu ve olayın güçlü ihtimalle kaza olduğu ifade edildi.
Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinde yaşadığı trajik olay, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Altıncı kattan düşerek hayatını kaybeden şarkıcının sır dolu ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.
Gül Tut’un ölümüyle ilgili devam eden soruşturma çerçevesinde Adli Tıp'a gönderilen kan örneklerinin sonucu çıktı.
KANDA YÜKSEK ORANDA ALKOL ÇIKTI
Bursa Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda Güllü'nün kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında da 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildi.
Şarkıcının kanında ayrıca düşük dozda reçeteli olarak kullanıldığı öğrenilen anksiyete ilacı ve mide koruyucu da bulundu. Yine Güllü'nün kanında metanol, uyuşturucu veya başka zehirleyici maddelerin ise bulunmadığı bildirildi.
İNCELEME BİNADA DEVAM EDECEK
Öte yandan, önümüzdeki günlerde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyetinin, düşmenin yaşandığı binada inceleme yapacağı öğrenildi.
Heyetin hazırladığı rapora göre, Güllü'nün düşmeye ya da itilmeye bağlı olarak düşüp düşmediği değerlendirilecek.
ÇOCUKLARI İSYAN ETMİŞTİ: SÜRÜNDÜRDÜNÜZ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde ifadeye veren çocukları, basın mensuplarının karşısına çıkarak haklarında çıkan iddialara isyan etmişti.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter 'acımızı yaşatmadınız' deyip şöyle konuşmuştu:
"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz.
Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık, sarılamadık herkes orada diye."
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise, "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" demişti.