“Güllü’yü o öldürdü” deniyordu… Hedefteki menajer Çiğdem Deniz Emir ilk kez konuştu

28 Eylül’de ünlü şarkıcı Güllü Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek vefat etti. Olayın ardından sosyal medyada intihar mı yoksa cinayet mi iddiaları gündeme gelirken, Güllü’nün ölümünde adı geçen şarkıcının eski menajeri ve asistanı Çiğdem Deniz Emir ilk kez konuştu.

"GÜLLÜ'YÜ DÖVÜYORMUŞ" SÖZLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Güllü’nün uzun yıllara dayanan dostu Kobra Murat, şarkıcının asistanı Deniz, diğer adıyla Çiğdem tarafından şiddete maruz kaldığını iddia etmişti. Kobra Murat katıldığı bir programda “O Deniz ne derse Güllü onu yapıyormuş. Kavga da ediyorlarmış. Neden bilmiyorum. Bir gün Güllü’yü görmeye gittim. O Deniz denen şahıs beni görünce omuzumdan itti. Cenazede gördüm kendisini. Asistanıma dedim ki bu bana bir şey yaparsa kendimi nasıl tutacağım… Çekine çekine arkadaşıma son görevimi yaptım” demişti.

Sözlerinin devamında ise “Ben de vertigoyum. İnsan yürüdüğü zaman yalpalıyor. Denge bozukluğu yapıyor bu. Karşı komşusuymuş o Deniz. Güllü’yü dövüyormuş. Patronu Ferdi biliyor” ifadelerini kullanmıştı.

GÜLLÜ’NÜN ASİSTANI ÇİĞDEM DENİZ: MEZARINA GİDİP VEDALAŞAMADIM

Show Haber’e açıklamalarda bulunan asistan Çiğdem Deniz Emir önemli açıklamalar yaptı.“Bir kitle var ki sürekli hedefe sizi koydu. Araları bozuktu, onu o öldürdü deniyor” sözleri karşısında “Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şey olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılmadım yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık” dedi.

OLAY GECESİNİ ANLATTI

Olay gecesini de anlatan Çiğdem Deniz Emir, “Ben bir şey için yemin ettim ve söz verdim Güllü Hanım’a. Onu yapacağım. Şu an için herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştiğim an. İndiğimde Güllü Hanım’ın yerde yattığını gördüm o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla uyku halindeydim. Kapı çalıyor, kapıdan dışarı çıkıyorum. Ne olduğunu anlayamadığım için bakıyorum. Herkes aşağı iniyor diye ben de bilinçsizce herkesin arkasından aşağı iniyorum” şeklinde konuştu.

ARALARI BOZUK MUYDU?

“Son dönemde aranızın bozuk olduğu konuşuluyor. Kesin ‘Onu o öldürdü’ deniyor” sözlerine karşısında “3 ay önce ticari olarak bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur. Ama bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok” cevabını verdi.

En önemli iddia seyir halindeyken Güllü ile gittiği yolda arabanın direksiyonunu yeniden kırdığı konuşuluyordu. “Güllü’yü kaza yaparak öldürmek mi istedi?” sorusuna ise “Kaza benden çok önce oluyor, o yıllarda ben Güllü Hanım’ı tanımıyorum bile. O olayda bahsedilen, hedef haline getirilen asistan ben değilim” şeklinde karşılık verdi.

PLANLI CİNAYET İDDİALARINA DA CEVAP VERDİ

Planlı cinayet iddialarına ise “Bir mekancı çıkmış diyor ki böyleydi, şöyleydi. Kardeşim sana şunu söylüyorum… O mekanda daha önce niye benimle can ciğerdin, çok iyiydin, güzeldin de sonradan bunlar ortaya çıktı? Asla hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler bizim. Bu yüzden hakkımı helal etmiyorum hiç kimseye” dedi.

Güllü'nün düştüğü o pencere...