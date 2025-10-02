Güllü’nün ölümünde düğümü çözecek 7 ayrıntı! Olay cinayet masasına taşındı

Evinin penceresinden düşerek vefat eden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, olay cinayet masasına taşındı. Ünlü şarkıcının vefatı sonrası ifade veren bina sakinleri, gözlemlerini anlatarak dosyanın daha da karmaşık hale gelmesine neden oldu.

KOMŞUSUNUN “EVDE 2 ERKEK VARDI” İDDİASI KAFA KARIŞTIRDI

Komşu Reyhan Hanım, intihar iddialarına sert çıkarak “Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hala inanamıyorum” şeklinde konuştu.

Reyhan Hanım’ın en dikkat çeken iddiası, olay gecesi iki erkeğin eve girip çıktığı yönündeydi. Güllü’nün komşusu “O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım” dedi.

'KELEBEK' DETAYI ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, olay anına ait olduğu iddia edilen bazı sesler deşifre edildi. Kayda göre görüntülerde şu ifadelerin yer aldığı öne sürüldü:

“Kelebek var”, “Annem atar”, “Gel buraya…”, ve “Hadi görüşürüz”

Sosyal medyada yayımlanan bu ses kaydında, Güllü'nün odasında uçan bir kelebeği pencereden atmaya çalışırken dengesini kaybedip düşmüş olabileceği öne sürüldü. Bu iddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ESKİ PATRONU: AŞAĞI ATIYORLAR GÜLEREK

Canlı yayına katılan Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın ise aile içinde çatışmaların yaşandığını ve Güllü’ye zarar vermek isteyen bir kişinin bulunduğunu iddia etti. ‘Planlı cinayet’e vurgu yapan Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim, Güllü abla konuşuyordu. Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek. Sonra da hep beraber düştü diyorlar. Tabii dinlediklerimiz doğruysa. Bunun gerçeği emniyette ortaya çıkacak.”

DOSYA CİNAYET MASASINA DEVREDİLDİ

Olayın şüpheli bir boyut kazanması ve bazı ayrıntıların gün yüzüne çıkması üzerine dosya, cinayet bürosuna gönderildi. “Neler Oluyor Hayatta” programında paylaşılan yeni detaylar ve dosyanın neden cinayet büroya devredildiğini ortaya koyan kritik 7 madde şöyle:

1- Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği

2- Olayın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular

3- Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması

4- Yakınlarının, olayın "cinayet" ya da "yanlışlıkla düşme" olmadığını düşünmeleri

5- Canlı yayında yapılan canlandırmada "roman havası oynarken düştü" iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması

6- Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü'yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması

7- Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçenin bulunmaması