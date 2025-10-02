Günlerdir eve kapanmıştı! Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem’den ilk sözler: Zamanı gelince konuşacağım

28 Eylül 2025 Pazar günü, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Harmanlar Mahallesi'nde üzücü bir olay yaşandı. “Güllü” ismiyle tanınan ünlü şarkıcı Gül Tut, Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katında, kapalı terasta bulunduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Olay anında şarkıcının yanında kızı ve bir arkadaşı da bulunuyordu. İddiaya göre, eğlence sırasında henüz netleşmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Gül Tut, metrelerce yükseklikten düşerek olay yerinde can verdi.

GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ YOKSA İTTİRİLDİ Mİ?

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güllü’nün ölümünün kaza mı, yoksa başka bir neden sonucu mu meydana geldiği araştırılırken pek çok iddia ortaya atıldı. Güllü’nün menajeri, ünlü ismin uzun süredir beyninde bir rahatsızlık olduğunu ve bu nedenle tedavi gördüğünü açıkladı. Şüpheli ölümle ilgili “Güllü düştü mü, yoksa ittirildi mi?” sorusu ise kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

CENAZEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Güllü'nün cenazesinde taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında baygınlık geçirdi. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.

YAKIN DOSTU AÇIKLADI: ZAMANI GELİNCE KONUŞACAK

Tuyan Ülkem cenaze töreninin ardından evine kapanmıştı. Güllü’nün 20 yıllık dostu Ayten Sazer, genç kızın en büyük üzüntüsünü ilk kez açıkladı. Güllü’nün kızı isyanını ve acısını annesinin yakın arkadaşına anlattı. Sazer, Tuyan Ülkem’in “Bıraksınlar, annemin acısını yaşayalım. Ben zamanı gelince konuşacağım” dediğini söyledi.

GÜLLÜ’NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM: ANNEMİN ACISINI YAŞATMADILAR

Show Haber’e konuşan Ayten Sazer, “Gözünün önünde olan bir şey. Tuyan’ın acısı şu an o kadar büyük ki… ‘Teyze canım yanıyor, bana acımı yaşatmadılar. Bize annemin acısını yaşatmadılar’ diyor” dedi.

“MALZEMELERİ ALMIŞ, SANKİ ÖLÜMÜ MALUM OLDU”

Güllü’nün ölümüne dair iddialara da cevap veren Ayten Sazer, “Yani iftira iftira iftira… Yazık günahtır. Helvasını ben yaptım. İrmiğini almış… Şekerini almış… Sanki malum oldu da aldı. Eğer Güllü hayatta olsaydı kesinlikle benim çocuklarımı bu kadar üzmeyin derdi” şeklinde konuştu.

Güllü’nün kızının sözleri, hem büyük bir üzüntüyü hem de kamuoyunun merakını artırıyor. Olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkması bekleniyor.