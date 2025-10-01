Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi

Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi
Şarkıcı, Güllü, Ölüm, İntihar, Yalova, Haber
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sevilen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya tanık olan bir apartman sakini, “Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü” dedi. Aynı kişi, olayın yaşandığı gece eve girip çıkan iki erkek şahıs gördüğünü de söyledi.

Şarkıcı Güllü’nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı. 

Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık'taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşan Tunaboylu, kamuoyunu sarsacak nitelikte yeni bilgilere ulaştı.

“GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?”

Güllü'nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir kaza ya da intihar olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi - 1. Resim

KOMŞUSU KONUŞTU: EVE İKİ ERKEK GİRDİ, GÜLLÜ’NÜN ODASINDAN ÇIKTILAR

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

"Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hala inanamıyorum."

Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi - 2. Resim

Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi. 

Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Bu tanıklıklar, şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe-Nice maçı hakemi kim? Maçın hakem kadrosu belli olduTedesco'dan Jhon Duran açıklaması: Sahalara ne zaman dönecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyiz - MagazinBarış Murat Yağcı annesi Arzu Ernak’ın vefatını duyurdu: Derin üzüntü içindeyizSeda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyor - MagazinSeda Sayan’dan itiraf: Annem evdeki çalışanların onu zehirleyeceğini sanıyorMenajer Ayşe Barım'a tahliye kararı! Ünlüler tanık kürsüsünde ifade verdi - MagazinMenajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararıGüllü’nün ölümüne dair yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızının feryat ettiği anlar kamerada - MagazinO geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı!Sade ev, dev servet… Güllü’nün patronundan şaşırtan mal varlığı iddiası - MagazinGüllü’nün patronundan şaşırtan mal varlığı iddiasıMenajer Ayşe Barım, ikinci defa hakim karşısına çıkıyor - MagazinMenajer Ayşe Barım için kritik gün!
Sonraki Haber Yükleniyor...