Güllü’nün ölüm gecesine dair çarpıcı tanık: Eve iki erkek girdi

Şarkıcı Güllü’nün Yalova'da, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürerken, Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yeni detaylar ortaya çıktı.

Program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu, sanatçının hayatını kaybettiği Yalova Çınarcık'taki evdeydi. Olay yerinde çok sayıda görgü tanığı ve komşuyla konuşan Tunaboylu, kamuoyunu sarsacak nitelikte yeni bilgilere ulaştı.

“GÜLLÜ DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?”

Güllü'nün düşme anına dair güvenlik kamerası görüntüleri, ölümünün sıradan bir kaza ya da intihar olup olmadığını daha da tartışmalı hale getirdi. Görüntülerdeki detaylar ve aile bireylerinin ifadeleri, "Güllü düştü mü, itildi mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KOMŞUSU KONUŞTU: EVE İKİ ERKEK GİRDİ, GÜLLÜ’NÜN ODASINDAN ÇIKTILAR

Olayın ardından ilk kez konuşan apartman sakinleri, program ekibine çok çarpıcı tanıklıklar aktardı. Komşu Reyhan Hanım, intihar iddiasına sert tepki gösterdi:

"Asla intihar edecek biri değildi. Benim evimin tam önünde düştü. Oğlu ve kızıyla yaşıyordu, hatta torununu büyütüyorlardı. Ailelerinde hiçbir huzursuzluk yoktu. Hala inanamıyorum."

Komşu Reyhan Hanım'ın en dikkat çekici iddiası ise olay gecesi iki erkek figürünün eve girip çıkması üzerineydi.

Reyhan Hanım, "O gün o kızların arkasından iki adam geldi. Güllü'nün yatak odasından çıktılar. Müdür bile, ‘O beyaz ayakkabı kadın ayakkabısı değildi, erkek ayakkabısıydı' dedi. İndiler ve gittiler. Ben sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Bu tanıklıklar, şarkıcının ölümüyle ilgili soruşturmayı daha çarpıcı bir boyuta taşıdı.