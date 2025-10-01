Sade ev, dev servet… Güllü’nün patronundan şaşırtan mal varlığı iddiası

26 Eylül gecesi saat 01:26’da Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ani ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Ünlü sanatçının vefatının ardından çeşitli iddialar kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor ve şarkıcının şüpheli ölümü gündemdeki yerini koruyor.

ÇOCUKLARINDAN ‘KAZA’ VURGUSU

İki çocuk annesi ünlü ismin ölümüne ilişkin birçok söylenti ortaya atıldı. Ancak oğlu Tuğberk ile kızı Tuyan Ülkem, verdikleri ifadelerde olayın ne intihar ne de cinayet olduğunu belirtti ve annelerinin kaza sonucu düştüğünü ifade etti.

OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER: ANNEM ALKOL ALDIĞINDA DENGESİ KAYBOLUR

Yolda annesinin güvenlik kamera görüntülerini uzaktan bağlantıyla izlediğini belirten Tuğberk Yağız Gülter, olayı şöyle anlattı:

"Annem tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle Roman havası çaldığını duyuyor. Annem, hazır mıyız haydi kalkın oynayalım diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam ay Allah diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

KIZI “ANNEMİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM” DEMİŞ

Öte yandan Güllü’nün yakın çevresinden patronu Ferdi Aydın, dikkat çeken açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Aydın, şarkıcının kızı Ülkem’in yakın çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” dediğini ileri sürmüştü.

‘PLANLI CİNAYET’ İDDİASI

Planlı cinayet vurgusuna dikkat çeken Aydın, “Evde üç ya da dört kişi var. Sultan Hanım, Güllü'nün kızı, asistanı, bir de yan odadan çıkan dördüncü bir erkek var. Belki bunları hepsini önceden planlamışlardı. Ortada bölünmüş bir aile var. Güllü Hanım’a kasteden bir şahıs var” ifadelerini kullanmıştı.

30 YILDA 200 MİLYONLUK SERVET

Güllü’nün eski patronu bu kez şarkıcının aylık kazancı ve birikimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, günümüzde şarkıcıların yalnızca internet üzerinden elde ettikleri gelirle dahi aylık en az 2-3 milyon lira kazandığını iddia etti.

“2 milyonu geçtim, ayda 1 milyon kazansa; Çınarcık’ta sade bir evde yaşayan bir kadındı. Aylık 500 bin lira biriktirse, bu yılda 6 milyon eder. 30 yılda ise 200 milyon lira birikmiş olur. Bu nedenle servetinin araştırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Güllü’nün evinde sık sık tadilat yaptırdığını ve kendisinden yaklaşık 6-7 milyon TL borç aldığını da öne sürdü.