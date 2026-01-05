Nimetler herkese gelmektedir

"Bir millet, kendi işlerini bozmazsa, Allahü teâlâ da, onlara olan nimetlerini değiştirmez!"

Sual: Allahü teâlâ yeme içme dâhil bütün nimetleri, inansın inanmasın bütün kullarına aynı şekilde mi göndermektedir?

Cevap: Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Muhtaç oldukları şeyleri yaratıp, herkese gönderiyor. Ebedî, sonsuz saadete kavuşturan yolu gösteriyor. Nefislerine, kötü arkadaşlara, zararlı kitaplara ve yabancı radyolara aldanarak, bu saadet yolundan ayrılanlardan, küfür ve dalalet yoluna sapanlardan, pişman olup, af dileyenleri hidayete kavuşturuyor. Bunları ebedî, sonsuz felaketten kurtarıyor. Azgın, zalim olanlara bu nimetini ihsan etmiyor. Onları, beğendikleri, istedikleri küfür yolunda bırakıyor. Ahirette, Cehenneme gitmesi gereken müminlerden, dilediğini, ihsan ederek affedecek, Cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkta durduran, hepsini, korku ve dehşetten koruyan, yalnız Odur.

Allahü teâlâ nimetlerini, ihsanlarını, dostlarına ve düşmanlarına saçıyor. Kimseden bir şey esirgemiyor. Bütün nimetlerinin en üstünü, en kıymetlisi olarak da, doğru yolu, saadet ve kurtuluş yolunu gösteriyor. Yoldan sapmamak ve Cennete girmek için teşvik buyuruyor. Cennetteki sonsuz nimetlere, bitmez, tükenmez zevklere ve kendi rızasına, sevgisine kavuşabilmemiz için, sevgili Peygamberine uymamızı emrediyor.

Allahü teâlâ, Peygamberlerle, insanlara, sonsuz kurtuluş yolunu göstermiş ve sonsuz azabtan kurtarmıştır. Eğer Peygamberler olmasaydı, kimsenin, Allahü teâlâdan haberi olmazdı. Kimse Ona yol bulamazdı.

Allahü teâlânın nimetleri güneş gibi meydandadır. Başkalarından gelen iyilikler, yine Ondan gelmektedir. Başkalarını vasıta kılan, onlara iyilik yapmak isteğini veren, onlara iyilik yapabilecek gücü, kuvveti veren, yine Odur. Bunun için, her yerden, herkesden gelen nimetleri gönderen hep Odur. Ondan başkasından iyilik, ihsan beklemek, emanetciden, emanet olarak bir şey istemeye ve fakirden sadaka istemeye benzer. Ra'd sûresinin onikinci âyet-i kerimesinde meâlen;

(Bir millet, kendi işlerini bozmazsa, Allahü teâlâ da, onlara olan nimetlerini değiştirmez!) buyuruldu.

Hadis-i şerifte de;

(Nimetlerini size bol bol gönderen Allahü teâlâyı seviniz. Allahü teâlâyı sevdiğiniz için, beni de seviniz. Beni sevdiğiniz için, Ehl-i beytimi seviniz!) buyuruldu.

