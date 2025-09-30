Güllü’nün ölümünde soruşturma derinleşiyor! Temizlikçisi konuştu: Korktuğu gerçek olmuş

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Güllü, dengesini kaybederek pencereden düştü. Ünlü şarkıcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Güllü'nün düştüğü pencere

“BANA KIZARDI, KENDİ BAŞINA GELDİ”

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şarkıcının evine temizliğe gelen Arzu Aslan Show Haber’e konuştu. İfadeye çağrılan ve “Yerler neden kaygangı?” diye sorulan Arslan “3 aydır hiç camını silmedim. Hiç çıkartmazdı beni. Senin küçük bebeğin var, ben vebal altında kalamam, boşver kirli kalsın. Bana kızardı, kendi başına geldi” dedi ve Güllü’nün korktuğu olayı yaşadığını vurguladı.

“TEMİZLİK HASTASIYDI”

Sözlerine devam eden Arslan “Baktım savcılıktan aradılar, gittim ifade verdim. Çok üzüldüm, bu anlatılmaz. Aklımın ucundan geçmiyordu böyle olacağı. Çok temizlik hastasıydı. Hep bana senden başkası gelmesin derdi. Çamaşır suyunu lavaboda kullanırdı. Yerde kullanmazdı. Ama o sabun kokulu deterjanla siliyordum. Hatta hep kendi alırdı, evinde hala var. Bidonla alırdı, çok seviyordu. Kokulu deterjanları severdi. Misafir gelirdi onlar bırakır giderdi ama o hiçbir zaman evi dağınık bırakmazdı. Çok titizdi” dedi.

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde, Güllü’nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu belirlendi. Bu nedenle, temizlikle ilgilenen kişinin ifadesine de başvuruldu. Zeminin mayi sabunla temizlendiği tespit edilirken, Güllü’nün ayağının kayarak düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞMÜŞ

Ünlü ismin kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü söylemişti. Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. İtme kesinlikle yok. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" demişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Yalova Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada “Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.