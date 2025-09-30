Güllü’nün ölümüne dair Kobra Murat’tan sarsıcı açıklama! “Asistanı Deniz onu dövüyormuş”

28 Eylül 2025’te Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta, kızı ve arkadaşıyla birlikte vakit geçiren Güllü, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Güllü’nün yakın arkadaşı Kobra Murat, şarkıcının asistanı hakkında konuştu.

“ONUN ADINI ŞEYTAN KOYDUM”

Güllü’nün yıllara dayanan bir dostu olan Kobra Murat, sanatçının asistanı Deniz, diğer adıyla Çiğdem tarafından şiddet gördüğünü öne sürdü. TV8'deki Gel Konuşalım programına katılan ünlü isim açıklamasında “Ben onun adını ‘şeytan’ koydum. Biz Güllü ile aynı lokmayı beraber yiyen insanlardık. O derece yakınız. Bir gece beni 03.00 gibi Güllü aradı. Bana saydırmaya başladı: Bana, anneme küfür edemezsin diye… Yanlış kişiyi aradın dedim. O Deniz (asistanı) ona küfür ettiğimi söylemiş… Ben senin hakkında bir şey demedim diye inandırmaya çalıştım” dedi.

“BENİ DE İTTİ”

“Deniz denen kadının maksadı ne?” diye sorulan Kobra Murat, “O Deniz ne derse Güllü onu yapıyormuş. Kavga da ediyorlarmış. Neden bilmiyorum. Bir gün Güllü’yü görmeye gittim. O Deniz denen şahıs beni görünce omuzumdan itti. Cenazede gördüm kendisini. Asistanıma dedim ki bu bana bir şey yaparsa kendimi nasıl tutacağım… Çekine çekine arkadaşıma son görevimi yaptım” ifadelerini kullandı.

“GÜLLÜ’YÜ DÖVÜYORMUŞ”

O geceye dair hissettiğin bir şey var mı? Güllü intihar mı etti yoksa düşürüldü mü?” sorusu yöneltilen şarkıcı “Onu bilmiyorum ama ben de vertigoyum. İnsan yürüdüğü zaman yalpalıyor. Denge bozukluğu yapıyor bu. Karşı komşusuymuş o Deniz. Güllü’yü dövüyormuş. Patronu Ferdi biliyor” şeklinde konuştu.

Güllü'nün asistanı (en sağda)

YERLER MAYİ SABUNLA SİLİNMİŞ

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü’nün bulunduğu zeminin oldukça kaygan olduğu, bu nedenle temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu belirtildi. Yerlerin “mayi sabunu” kullanılarak temizlendiği tespit edildi. Ünlü sanatçının, zeminin kayganlığından dolayı ayağının kayıp düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

KIZI ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede, "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.