Güllü’nün vefatında çarpıcı ‘üçüncü kişi’ iddiası… Beste Açar’ın paylaşımı gündem oldu

‘Güllü’ adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut, evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düşmüş, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tut'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

“ANNEM ROMAN HAVASI OYNARKEN CAMDAN DÜŞTÜ”

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" demişti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

52 yaşındaki Gül Tut için dün Tuzla'daki Sultan 1. Ahmet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Tut'un ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Murat Kurşun, Cansever, Killa Hakan, Kobra Murat ve Yener Çevik'in de aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.

Mahsun Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Simge Sağın, Berkay, İrem Derici ve Özgür Aras'ın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar ise cenazeye çelenk gönderdi.

Öğle namazının ardından caminin avlusunda kılınan cenaze namazı sırasında Tut'un kızı fenalık geçirdi.

GÜLLÜ’NÜN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Güllü’nün ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor.

Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise ünlü ismin arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

BESTE AÇAR’DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM: 3. KİŞİ İDDİASI

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Kayahan’ın kızı Beste Açar’ın paylaşımı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Açar paylaşımında “Kulaklıkla dinledim, ağzını kapatmışlar, bir boğulma sesi var, sonra düşüyor… ‘Atmış annemi, atmış annemi’ diyen bir kız evlat var. Kaç diye kapıdan koşuyorlar. Evde üçüncü bir kişi var, mutlaka incelenmeli. Çok üzgünüm mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı. Açar’ın yorumundaki 3. kişi iddiası dikkat çekti.