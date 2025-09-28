Büşra Pekin, Güllü ile son görüşmesini paylaştı! 2 gün önce telefonda konuşmuşlar

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ani vefatı konuşulmaya devam ediyor.

Feci olay, geçtiğimiz gece Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde bulunan apartmanda gece saat 01.28 sularında meydana geldi. 51 yaşındaki sanatçının, kızı Tuyan Ülkem ve kızının arkadaşıyla birlikte evde vakit geçirdiği sırada yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜLLÜ’NÜN KIZI: ROMAN HAVASI OYNARKEN DÜŞTÜ

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, emniyette verdiği ifadede, annesinin müzik eşliğinde eğlendiğini ve düşmeden önce Roman havası oynadığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik.”

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Güllü’nün bir süredir denge problemi yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce bu şikayetle özel bir hastaneye başvurduğu bilgisine ulaşıldı.

DÜN DEFNEDİLDİ

Güllü dün son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcının ailesi ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninde, Güllü'nün 2002 yılında boşandığı eşi Gürol Gülter de yer aldı. Güllü'nün taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında fenalık geçirdi. Annesinin tabutu başında uzun süre gözyaşı döken Ülkem'in yakınlarına "Annemi sen mi yıkadın?" diye sarılarak ağlaması ise yürekleri dağladı.

Güllü'nün cenazesi, Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

BÜŞRA PEKİN: 2 GÜN ÖNCE TELEFONDA KONUŞTUK

Sanat dünyasını hüzne boğan trajik olayla ilgili adli süreç devam ederken, Güllü’nün ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Ünlü oyuncu Büşra Pekin de arabesk müziğin güçlü sesi Güllü ile ilgili duygusal bir paylaşımda bulundu.

Sanatçının vefat haberinin ardından sarsıldığını belirten Pekin, Güllü ile ölümünden kısa bir süre önce telefonda konuştuklarını söyledi.

Görüşmenin içeriğine dair detay vermekten kaçınan Büşra Pekin, '”Güllü ablam. 2 gün önce telefonla konuştuk. Böyle nasıl bir coşkuyla. Hani buluşup tanışacak, dertleşecektik. İnanılmaz üzgünüm” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.