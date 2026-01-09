Ekstrem spor dünyası korkunç bir kazayla sarsıldı.

Amerikalı Brendan Weinstein, kanat tulumuyla yaptığı atlayışlarda dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu. 32 yaşındaki pilot, Güney Afrika’daki Table Dağı’ndan gerçekleştirdiği atlayış sırasında saatte yaklaşık 200 kilometre hızla kayalıklara çarparak feci şekilde öldü.

Weinstein’in paraşüt ve kanat tulumunu gizleyerek teleferikle çıktığı dağda, atlayış yaptığı noktaya 15 dakikalık bir yürüyüşle ulaştığı belirtildi. Kariyeri boyunca 1.600’ü kanat tulumuyla olmak üzere paraşütle binlerce atlayış yapan Weinstein, atlayıştan yalnızca 10 saniye sonra turistlerin çığlıkları arasında kayalıklara çakıldı. Talihsiz sporcunun cansız bedeni, Vahşi Doğa Arama ve Kurtarma ekipleri ile SanParks korucuları tarafından bulundu.

