Türkiye Gazetesi
50 koyun marketin içine daldı!
Almanya’nın Bavyera eyaletinde süpermarketi koyun sürüsü bastı.
Aç kalan yaklaşık 50 koyun, büyük sürüden ayrılarak indirim marketi Penny’den içeriye girdi. Müşteriler ve çalışanlar, şaşkınlık yaşarken bazı kişiler korkuyla kaçtı. Görevlilerin yiyecekle çıkarmaya çalıştığı koyunlar 20 dakika sonra marketi terk etti.
Alman ZDF televizyonu, olayı “tam bir kaos” olarak nitelendirdi. Davetsiz misafirlerden geriye devrilen ürünler ve koyun gübreleri kaldı.
