Türkiye’nin oyun kurucu gücünü artıran AESA radarları, yerli mühendislerin imzasıyla geliştirildi. Radarlar, küçük ve düşük görünürlüklü hedefleri bile uzun menzilden tespit edebiliyor.

YEŞİM ERASLAN- Türkiye’ye karşı ambargolardan geri adım attıran, Ankara’yı oyun kurucu olma noktasına getiren AESA radarını üreten mühendisler, yerli ve millî radarların önemini ortaya koyan bir makale kaleme aldı.

“Modern Muharebe Sahasında AESA Radar Kabiliyetleri ve ASELSAN Çözümleri” başlıklı makalede, AESA (Active Electronically Scanned Array) radarların, yüzlerce hatta binlerce alıcı-verici modülün tek bir anten yüzeyinde bir araya gelmesiyle çalışan modern bir sistem olduğunun altı çizildi. Her bir modül, bağımsız olarak sinyal gönderip alabilen küçük bir anten gibi çalışıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ ASELSAN 1 trilyon lira ile Türkiye’nin en değerli şirketi oldu

Söz konusu radarlar küçük ve düşük görünürlük özellikli hedefleri bile uzun menzilden tespit edebiliyor. Sistem, modüler yapı sayesinde tekil modül arızalarında dahi radar görev yapmaya devam ediyor.

Mühendisler, MURAD AESA Burun Radarı ailesinin, Türkiye’nin bu alandaki en ileri çözümlerini temsil ettiğine İHA’lara hava-hava angajman yeteneği sağlayarak hava muharebelerinin geleceğini şekillendirdiğine de dikkat çekti.

Makalede, çok fonksiyonlu uçak burun radarı olan MURAD 100-A’nın şu ana dek F-16 Özgür, Akıncı İHA ve BayraktarKIZILELMA gibi çeşitli platformlarda başarılı uçuşlar gerçekleştirdiği, ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara da entegrasyonu için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası