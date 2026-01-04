Ülkelerin savunma harcamalarını artırması en çok savunma sanayi şirketlerine yaradı.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN Borsa İstanbul’da piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına yüzde 220 kazandıran ASELSAN, 2025’i 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Türkiye’nin en değerli şirketi konumuna yükselen ASELSAN, dünyada ilk 20, Avrupa’da ise ilk 10 savunma sanayi şirketi arasına girmeyi başardı. Buna karşılık Güney Koreli Hanwha Aerospace yatırımcısına yüzde 188,2, Alman Rheinmetall yüzde 152,7, İsveçli Saab yüzde 130, İngiliz Rolls-Royce yüzde 102,3, İtalyan Leonardo yüzde 89,6, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 72,7, ABD’li RTX Corporation yüzde 58,5, İngiliz BAE Systems yüzde 49,2, Fransız Safran yüzde 40,2 kazandırdı.

Dünya devlerini geride bıraktı

ASELSAN +220

Hanwha Aerospace +188,2

Rheinmetall +152,7

Saab +130

Rolls-Royce +102,3

Leonardo +89,6

Mitsubishi Heavy +72,7

RTX Corporation +58,5

BAE Systems +49,2

Safran +40,2

L3Harris Technologies +39,6

Dassault Aviation +38,8

Lufthansa +37

Airbus +28,2

General Dynamics +27,8

Boeing +23,3

Northrop Grumman +21,5

Papilon Savunma +21

Otokar +0,3

Lockheed Martin -0,5

SDT Uzay ve Savunma -16,9

Onur Yüksek Teknoloji -20

Altınay Savunma -24,3

