Türkiye’de ‘ev getirili arsa’, ‘iki aşamalı konut’ ve ‘arsa yatırımı’ modelleriyle satış yapan arsaVev, yurt dışında Yunanistan’da 26 konutluk bir projeye başlarken, Berlin’de yurt dışındaki ilk satış ofisini açtı.

ÖNDER ÇELİK - Berlin ofisini açınca herkesin ‘gurbetçi’ye mal satacak diye düşündüğünü anlatan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk “Ben bir ihracat olarak görüyorum. Konut ihracı olarak görüyorum bunu. Almanya’da eğer başarı sağlayabilirsek Avrupa’nın birçok kentinde ofislerimizi açacağız. Gayrimenkul hukukumuz gerçekten dünyanın çok ileri seviyesinde. Avrupa’da Avrupalılara da gayrimenkul satmak için büyük bir çaba sarf edeceğiz” dedi. Geçen yıl Türkiye’de satış ofisi sayısını 15’e çıkardıklarını ifade eden Bülent Öztürk “Toplam 11 projede 3.531 arsa satışı gerçekleştirdik. Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 büyüme ile kapattık” diye konuştu.

Avrupalıya Avrupa'da gayrimenkul satacak! ArsaVev 2025'te yüzde 107 büyüdü

ArsaVev’in 3.500-4.000 konutun yer alacağı Balıkesir projesinde Accor Group çatısı altındaki Movenpick markalı bir otelin de yer alacağını kaydeden Öztürk “Bu iş birliği ile erişilebilir olarak sunduğumuz Balıkesir projesinin hem hayat hem de yatırım değeri katlanarak yükselecektir” ifadelerini kullandı. Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise “arsaVev’in Balıkesir projesinde Mövenpick markamız ile yer alacağımız için oldukça mutluyuz” dedi.

